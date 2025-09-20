Estados Unidos planea venta de equipo militar a Israel de 6.000 millones de dólares
Según The Wall Street Journal, la administración Trump pedirá al Congreso que apruebe la entrega de un enorme arsenal de armas a Israel. Un paquete de más de 6.000 millones de dólares para apoyar el equipamiento militar israelí.
Como un desafío a Francia, Bélgica o Reino Unido, que reconocerán el Estado de Palestina en unos días, y a pesar de los ataques israelíes contra Qatar hace unos 10 días, las autoridades estadounidenses propondrán al Congreso una entrega de 6.000 millones de dólares en armas para Israel.
Según el diario The Wall Street Journal, que revela la información, esta entrega incluirá 30 helicópteros de combate, más de 3.000 vehículos de infantería (vehículos de asalto o de transporte de tropas) y 750 millones de dólares en equipos y repuestos.
Un momento estratégico
Si los parlamentarios estadounidenses aprueban esta entrega, entraría en vigor hasta dentro de dos o tres años. Pero el mensaje es claro y el momento elegido con cuidado: un incondicional apoyo del gobierno de Donald Trump a Israel, incluso en medio de la ofensiva contra la Ciudad de Gaza.
En esta etapa, la diplomacia estadounidense busca la aprobación de dos comisiones especializadas, las de Asuntos Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes. Y si los responsables de estos dos órganos parlamentarios firman, el texto será notificado al Congreso.
Desde su regreso al poder, Trump ya ha aprobado más de 12.000 millones de dólares en ventas de armas al Ejército israelí, y el Departamento de Estado precisó en marzo que la administración estadounidense seguiría empleando todos los medios a su disposición para apoyar la seguridad de Israel.
