Trump dice que EE.UU. colaborará con Irán para “extraer” uranio enriquecido, pero Teherán no lo confirma
El presidente afirmó en redes sociales: “No habrá enriquecimiento de uranio” y que el material no ha sido manipulado desde los ataques de junio.
El presidente Donald Trump declaró el miércoles que Washington colaborará con Irán para recuperar el uranio enriquecido que quedó sepultado tras los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel en junio pasado.
Trump afirmó en redes sociales: “No habrá enriquecimiento de uranio” y que el material no ha sido manipulado desde los ataques de junio.
Anteriormente, había dicho que Estados Unidos recuperaría el material, enterrado a gran profundidad, una tarea que se prevé compleja, si llegaba a un acuerdo con Irán.
“Estamos y seguiremos negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones”, declaró Trump.
Si bien Trump había afirmado el martes que Estados Unidos consideraba viable una propuesta de alto el fuego de 10 puntos de Irán, el presidente sugirió el miércoles que se habían acordado muchos de los puntos de su plan de 15 puntos, que Irán había rechazado.
Irán no ha confirmado ni se ha pronunciado al respecto, ni ha confirmado que colaborará con Estados Unidos para recuperar el uranio enterrado, destacó The Associated Press.
Asimismo, Trump declaró en redes sociales que cualquier nación que suministre armas militares a Irán “será sometida inmediatamente a un arancel del 50% sobre todos los productos vendidos a Estados Unidos”.
“¡No habrá excepciones ni exenciones!”, publicó Trump.
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