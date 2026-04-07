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    Minuto a minuto| Guerra en Irán en su punto de máxima tensión ante ultimátum de Donald Trump

    La hora límite impuesta por el presidente Donald Trump es las 20.00 horas, donde el mandatario amenazó con que “toda una civilización morirá esta noche".

    Un edificio en Irán destrozado tras nuevos ataques de Israel y Palestina contra el país asiático. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sha Dati.

    A las 20.00 horas en Chile termina el ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán, en donde amenazó con que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”.

    Los medios de comunicación de Irán muestran imágenes de cadenas humanas en torno a las centrales de energía y los puentes que Trump indicó iba a destruir si es que el país de Medio Oriente no reabre el Estrecho de Ormuz.

    Por su parte, las autoridades iraníes mantienen su postura y advirtieron que no reabrirán el estrecho de Ormuz a cambio de una tregua temporal, lo que mantiene el riesgo de una mayor escalada en la región.

    Sigue el minuto a minuto:

    Iraníes hacen cadenas humanas en infraestructuras que Trump amenazó con destruir

    Medios de Irán compartieron registro de ciudadanos que realizan cadenas humanas alrededor de puentes y centrales eléctricas en distintas zonas del país, en un intento de proteger estos puntos clave ante un posible ataque de Estados Unidos.

    Aviones bombarderos B-52 despegan hacia Irán

    Medios internacionales muestran los registros de aviones estratégicos estadounidenses B-52H Stratofortress que despegaron de la base de Fairford en el Reino Unido y se dirigen hacia Irán.

    Irán finaliza conversaciones de paz con Estados Unidos

    Irán cortó las comunicaciones directas con Estados Unidos después de que Trump realizara su amenaza.

    Trump fijó como fecha límite las 8 de la noche para que Irán ponga fin a su bloqueo efectivo del estrecho, y afirmó el lunes que, de lo contrario, todos los puentes del país quedarían “destruidos” y todas las centrales eléctricas “quedarían fuera de servicio”.

    Irán rechaza las amenazas de Trump

    Las autoridades iraníes rechazaron las últimas amenazas lanzadas este martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pocas horas de que se cumpla el plazo de su último ultimátum, y le han recordado que forman parte de “una civilización que ha sobrevivido a siglos de agitación y delirios” de sus enemigos.

    Revisa más detalles en el siguiente link.

    Trump amenaza diciendo que “toda una civilización morirá esta noche”

    Más sobre:IránMinuto a Minuto

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