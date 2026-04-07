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    Irán finaliza conversaciones de paz con Estados Unidos después de que Trump amenazara con que “toda una civilización morirá esta noche”

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes

    Irán cortó las comunicaciones directas con Estados Unidos después de que Donald Trump amenazara el martes por la mañana con destruir “toda su civilización”, según informaron funcionarios de Medio Oriente a The Wall Street Journal.

    Las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego continúan a través de mediadores, pero esta medida ha complicado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite de las 8 de la noche fijada por Trump, según informó el diario.

    Un funcionario afirmó que Irán pretendía transmitir un mensaje de desafío y desaprobación al cortar las comunicaciones. El diario indicó que no está claro si se reanudarán las conversaciones directas antes de la fecha límite.

    El enviado de Trump, Steve Witkoff, y el vicepresidente JD Vance han participado activamente en las conversaciones de paz con Irán, en las que Pakistán ha desempeñado un papel central como mediador.

    El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, calificó a Trump de “persona extremadamente enferma” e instó a los republicanos a intervenir, mientras que el influyente presentador de podcasts de derecha, Tucker Carlson, afirmó que los funcionarios estadounidenses deberían oponerse a cualquier posible intento de Trump de lanzar ataques masivos que causaran la muerte de civiles iraníes.

    “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, escribió el presidente estadounidense, añadiendo que esperaba que “tal vez ocurriera algo revolucionario y maravilloso” para evitar los ataques. “Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”, añadió.

    Trump fijó como fecha límite las 8 de la noche para que Irán ponga fin a su bloqueo efectivo del estrecho, y afirmó el lunes que, de lo contrario, todos los puentes del país quedarían “destruidos” y todas las centrales eléctricas “quedarían fuera de servicio”.

    El vicepresidente JD Vance declaró durante una visita a Hungría el martes que “los objetivos militares de Estados Unidos se han cumplido. Esto significa que, como ha dicho el presidente, esta guerra terminará muy pronto”.

    Pero también dijo que aún quedaban “cosas en las que nos gustaría trabajar un poco más en el ámbito militar”, como la “capacidad de Irán para fabricar armas”.

    El ejército israelí anunció ataques aéreos contra ocho puentes en Irán y advirtió a los iraníes que no viajaran en tren hasta las 9 de la noche, hora local. Los medios estatales iraníes informaron que al menos tres personas murieron cuando un puente ferroviario fue alcanzado en la ciudad central de Kashan.

    Videos y fotografías difundidos por medios estatales y locales mostraron a iraníes formando cadenas humanas a lo largo de puentes y alrededor de centrales eléctricas en todo el país, desafiando así a Estados Unidos e Israel a matar civiles para atacar dichas instalaciones. Según The New York Times, no estaba claro si las concentraciones fueron organizadas por el gobierno, que ha organizado manifestaciones en su apoyo durante toda la guerra.

    Atacar infraestructura civil podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional . Ebrahim Zolfaghari, portavoz del ejército iraní, ha declarado que Irán tomaría represalias “contundentes y generalizadas” si su infraestructura civil fuera atacada.

    Algunos iraníes se preparaban para la posibilidad de más ataques, mientras que otros respondían a las amenazas estadounidenses con una mezcla de indiferencia, desafío y desconcierto . «Creo que Trump está bajo mucha presión y que ha perdido la cabeza», dijo Lili, una residente de Teherán que pidió no revelar su nombre completo por temor a represalias por hablar con medios extranjeros. Añadió que ni ella ni su familia planeaban huir de la ciudad porque no tenían adónde ir.

    Irán atacó instalaciones energéticas en países del Golfo Pérsico aliados de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó que restos de un misil interceptado cayeron cerca de instalaciones energéticas en el este del país y que se está evaluando la magnitud de los daños. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos declaró que Irán lanzó misiles y drones.

    Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos han sido mediadas por Pakistán y otros aliados regionales, que propusieron un alto el fuego de 45 días . El lunes, Irán entregó a Estados Unidos e Israel, a través de Pakistán, un plan aparte de 10 puntos para poner fin a la guerra, según informaron los medios estatales iraníes, pero parecía improbable que resolviera las principales diferencias entre las partes en conflicto antes de la fecha límite fijada por el Sr. Trump.

    Trump afirmó que el plan era un “paso significativo”, pero que “no era suficiente”, e Irán rechazó cualquier propuesta de tregua.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránTeheránEstados UnidosWashingtonataqueguerraOrmuz

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