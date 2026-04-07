Irán rechaza las amenazas de Trump y le recuerda que han sobrevivido a “siglos de delirios” de sus enemigos

Las autoridades iraníes han rechazado las últimas amenazas lanzadas este martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pocas horas de que se cumpla el plazo de su último ultimátum, y le han recordado que forman parte de “una civilización que ha sobrevivido a siglos de agitación y delirios” de sus enemigos.

“Irán no es un ‘incidente’ en la historia, sino la historia misma. Una civilización que ha sobrevivido a siglos de agitación y delirios de quienes le desean el mal”, ha enfatizado Mohammad Reza Aref, asesor del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en un mensaje en sus redes sociales.

Aref ha subrayado que Irán “no se dejará doblegar por la retórica primitiva de Trump y ha asegurado que responderán “a las barbaridades del enemigo” defendiendo los intereses nacionales y con la confianza en “fortaleza” del pueblo iraní.

El asesor de Pezeshkian responde así a la última diatriba de un Donald Trump, que ha amenazado con hacer que “toda una civilización” muera esta noche, a pocas horas de que venza su ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo.

“Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver”, ha escrito en sus redes sociales, desde donde ha vaticinado que en las próximas horas se vivirá “uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo”.

Trump ha reiterado en varias ocasiones este ultimátum a Irán, al que exige la reapertura del estrecho de Ormuz, llegando incluso a amenazar con destruir instalaciones civiles, como puentes, plantas energéticas y desalinizadoras.

A medida que el presidente de Estados Unidos aumenta el tono de sus intimidaciones, desde Irán consideran “irracionales” y “excesivas” estas demandas, en medio de los llamamientos internacionales al diálogo para poner fin a la guerra.