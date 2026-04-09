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    Irán denuncia la violación de tres puntos del acuerdo marco: “Un alto el fuego o una negociación es inviable”

    El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, informó que entre las cláusulas se cuenta la infracción del alto al fuego en Líbano, la entrada de un dron en espacio aéreo de su país y la negativa al enriquecimiento de uranio.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. Foto: Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

    El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, denunció este miércoles que tres puntos del acuerdo marco para poner fin a la guerra fueron violados por Estados Unidos antes del inicio de las conversaciones entre Washington y Teherán en la capital de Pakistán, Islamabad.

    “En tales circunstancias, un alto el fuego bilateral o una negociación resultan inviables”, afirmó Qalibaf en un comunicado oficial que dio a conocer por redes sociales.

    En este, además dijo que “la profunda desconfianza histórica que sentimos hacia Estados Unidos se debe a sus reiteradas violaciones de todo tipo de compromisos, un patrón que lamentablemente se ha repetido una vez más”.

    Qalibaf se refirió en especial al incumplimiento de la primera cláusula del acuerdo marco de 10 puntos, que alude a un “alto el fuego inmediato en todas partes, incluido en Líbano y otras regiones, con efecto inmediato”, tras la oleada de ataques israelíes registrada durante la jornada en territorio libanés.

    Asimismo, apuntó también a la violación del espacio aéreo iraní después de que un dron “intruso” fuera derribado por las fuerzas iraníes en la provincia de Fars, y aseguró que Washington violó la cláusula relativa al derecho de Irán al enriquecimiento de uranio, que es el sexto punto del acuerdo marco.

    Washington y Teherán acordaron este martes un alto el fuego de dos semanas, condicionado a la reapertura del paso de Ormuz y que allana el camino a negociaciones en Pakistán para un pacto más amplio que ponga fin a la guerra lanzada el pasado 28 de febrero por EE.UU e Israel contra el régimen iraní.

    La comunidad internacional aplaudió la medida, pidiendo su “aplicación total” y reiterando la vía del diálogo para restablecer la paz en la región.

    Más sobre:IránMohamad Baqer QalibafAcuerdo marcoViolación puntosEstados UnidosAlto al fuegoMundo

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