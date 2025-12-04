Estados Unidos revoca los visados a empresa de transportistas mexicanos por su supuesta contribución a la migración ilegal

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado de la revocación de los visados a ejecutivos y altos cargos de una empresa de transporte mexicana por su presunta contribución a la migración ilegal hacia el territorio estadounidense, por lo que no podrán viajar al país.

“Estas acciones se aplican a trabajadores de una compañía de transporte con sede en México que estaba ofreciendo servicios de viaje diseñados, principalmente, para extranjeros con la idea de desplazarse de forma ilegal hasta Estados Unidos”, ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado en el que no ha identificado la empresa.

Así, ha explicado que las medidas se han adoptado en el marco de la Ley de Inmigración estadounidense, que “prohíbe la entrada o las actividades” de aquellos cuyos actos “puedan tener consecuencias adversas para la política exterior estadounidense”.

“Las investigaciones indican que los individuos han estado organizando el traslado de extranjeros, incluidos menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, desde donde muchos de ellos intentaban después entrar en Estados Unidos”, recoge el texto.

“No toleraremos ningún intento de socavar la seguridad nacional o las leyes migratorias estadounidenses y garantizaremos que aquellos que se lucran con estas acciones hagan frente a las consecuencias”, ha zanjado.