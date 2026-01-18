SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Este es nuestro programa, no el suyo”: EE.UU. impulsa su junta de paz para Gaza pese a las objeciones de Netanyahu

    Un alto funcionario de Washington, asesor de la Administración de Donald Trump, afirmó que el primer ministro de Israel no fue consultado sobre la Junta Ejecutiva de Paz y el comité que supervisa, porque no tiene incidencia en el asunto.

    Por 
    Lya Rosen
    Rizek Abdeljawad

    Luego de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, objetara públicamente la formación de la llamada Junta Ejecutiva de Paz para Gaza, cuyos miembros dio a conocer la Casa Blanca este viernes, un alto funcionario estadounidense desestimó que sus comentarios afecten la puesta en marcha del grupo liderado por el mismo presidente Donald Trump.

    “Este es nuestro programa, no el suyo. En los últimos meses hemos logrado cosas en Gaza que nadie creía posibles, y vamos a seguir avanzando”, declaró al medio Axios este sábado un alto funcionario de Washington, refiriéndose a Netanyahu.

    Un comentario que nació luego de que el premier israelí se declarara sorprendido de no ser consultado por la conformación de la junta y el comité por la que esta debe velar: el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), destinado a gobernar dicho territorio.

    El anuncio (...) no fue coordinado con Israel y contradice su política. El primer ministro ordenó al ministro de Asuntos Exteriores que planteara este asunto al secretario de Estado de Estados Unidos”, declaró la mañana de ayer Netanyahu.

    Una reacción que, como explica Axios, estaría relacionada con el hecho de que el comité incluye al ministro de Relaciones Exteriores de Turquía y a un alto funcionario qatarí, a pesar de la insistencia del primer ministro israelí de que esos países no deben tener ningún papel en el gobierno de Gaza, ya que ambos mantienen relaciones conflictivas con Tel Aviv.

    Sin embargo, el asesor de la Administración Trump que habló con el medio estadounidense, y pidió mantener su anonimato, afirmó que Netanyahu no fue consultado sobre la membresía de la junta o el comité, porque no tiene incidencia en el asunto.

    “Si quiere que negociemos con Gaza, tendrá que ser a nuestra manera. Ya lo hemos controlado. Que se centre en Irán y que nosotros nos ocupemos de Gaza. No vamos a discutir con él. Él seguirá su política y nosotros seguiremos adelante con nuestro plan. No puede ir en nuestra contra”, afirmó.

    Y agregó que “a menos que el premier israelí quiera enviar tropas israelíes nuevamente a la lucha en Gaza, con EE.UU. retirándose de este asunto, tendrá que alinearse con el programa estadounidense”.

    “Le estamos haciendo un favor. Si esto fracasa, podrá decir: ‘Te lo advertí’. Sabemos que si tiene éxito, se atribuirá el mérito”, aseguró.

    El funcionario finalmente afirmó que, si bien Netanyahu es muy escéptico sobre el éxito del plan estadounidense en Gaza, le gusta su contenido. “Nadie en Israel creía que llegaríamos tan lejos, pero lo logramos”, apuntó.

    Más sobre:Estados UnidosJunta de PazGazaBenjamin NetanyahuIsraelMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios forestales no dan tregua en Ñuble y Biobío: 18 siniestros en combate y más de 30 alertas para evacuar

    Declaran alerta roja en Collipulli por incendio forestal fuera de control

    Ante medida de Trump contra países que apoyan a Groenlandia: La UE advierte de una “peligrosa espiral” de aranceles

    Alcalde de San Ignacio decreta estado de emergencia comunal por incendios forestales que amenazan a Ñuble

    Departamento de Justicia de EE.UU. pide a juez que niegue el acceso de perito independiente a los archivos de Epstein

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Lo más leído

    1.
    Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, señalado testaferro de Maduro, como ministro de Industria

    Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, señalado testaferro de Maduro, como ministro de Industria

    2.
    Reportan que EE.UU. dialogaba con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

    Reportan que EE.UU. dialogaba con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

    3.
    “No fue coordinada con Israel”: Netanyahu rechaza formación de la Comisión Administrativa Palestina ideada por Estados Unidos

    “No fue coordinada con Israel”: Netanyahu rechaza formación de la Comisión Administrativa Palestina ideada por Estados Unidos

    4.
    Ante medida de Trump contra países que apoyan a Groenlandia: La UE advierte de una “peligrosa espiral” de aranceles

    Ante medida de Trump contra países que apoyan a Groenlandia: La UE advierte de una “peligrosa espiral” de aranceles

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales en Biobío: llaman a evacuar sectores en cuatro comunas

    Incendios forestales en Biobío: llaman a evacuar sectores en cuatro comunas

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

    Incendios forestales en el Ñuble: piden evacuar sectores de diversas comunas

    Incendios forestales en el Ñuble: piden evacuar sectores de diversas comunas

    Incendios forestales no dan tregua en Ñuble y Biobío: 18 siniestros en combate y más de 30 alertas para evacuar
    Chile

    Incendios forestales no dan tregua en Ñuble y Biobío: 18 siniestros en combate y más de 30 alertas para evacuar

    Declaran alerta roja en Collipulli por incendio forestal fuera de control

    Alcalde de San Ignacio decreta estado de emergencia comunal por incendios forestales que amenazan a Ñuble

    Mi Buffett
    Negocios

    Mi Buffett

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”

    Esteban González sigue sin ganar al mando del Querétaro en la liga mexicana

    Chile es subcampeón del Mundial de la Kings League tras ser goleado por Brasil

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Desde el respeto
    Cultura y entretención

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Chiloé, la isla que no cedía: a 200 años del último acto de la independencia

    “Este es nuestro programa, no el suyo”: EE.UU. impulsa su junta de paz para Gaza pese a las objeciones de Netanyahu
    Mundo

    “Este es nuestro programa, no el suyo”: EE.UU. impulsa su junta de paz para Gaza pese a las objeciones de Netanyahu

    Ante medida de Trump contra países que apoyan a Groenlandia: La UE advierte de una “peligrosa espiral” de aranceles

    Departamento de Justicia de EE.UU. pide a juez que niegue el acceso de perito independiente a los archivos de Epstein

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida