“Este es nuestro programa, no el suyo”: EE.UU. impulsa su junta de paz para Gaza pese a las objeciones de Netanyahu

Luego de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, objetara públicamente la formación de la llamada Junta Ejecutiva de Paz para Gaza, cuyos miembros dio a conocer la Casa Blanca este viernes, un alto funcionario estadounidense desestimó que sus comentarios afecten la puesta en marcha del grupo liderado por el mismo presidente Donald Trump.

“Este es nuestro programa, no el suyo. En los últimos meses hemos logrado cosas en Gaza que nadie creía posibles, y vamos a seguir avanzando”, declaró al medio Axios este sábado un alto funcionario de Washington, refiriéndose a Netanyahu.

Un comentario que nació luego de que el premier israelí se declarara sorprendido de no ser consultado por la conformación de la junta y el comité por la que esta debe velar: el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), destinado a gobernar dicho territorio.

The Prime Minister's Office:



The announcement regarding the composition of the Gaza Executive Board, which is subordinate to the Board of Peace, was not coordinated with Israel and runs contrary to its policy. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 17, 2026

“El anuncio (...) no fue coordinado con Israel y contradice su política. El primer ministro ordenó al ministro de Asuntos Exteriores que planteara este asunto al secretario de Estado de Estados Unidos”, declaró la mañana de ayer Netanyahu.

Una reacción que, como explica Axios, estaría relacionada con el hecho de que el comité incluye al ministro de Relaciones Exteriores de Turquía y a un alto funcionario qatarí, a pesar de la insistencia del primer ministro israelí de que esos países no deben tener ningún papel en el gobierno de Gaza, ya que ambos mantienen relaciones conflictivas con Tel Aviv.

Sin embargo, el asesor de la Administración Trump que habló con el medio estadounidense, y pidió mantener su anonimato, afirmó que Netanyahu no fue consultado sobre la membresía de la junta o el comité, porque no tiene incidencia en el asunto.

“Si quiere que negociemos con Gaza, tendrá que ser a nuestra manera. Ya lo hemos controlado. Que se centre en Irán y que nosotros nos ocupemos de Gaza. No vamos a discutir con él. Él seguirá su política y nosotros seguiremos adelante con nuestro plan. No puede ir en nuestra contra”, afirmó.

Y agregó que “a menos que el premier israelí quiera enviar tropas israelíes nuevamente a la lucha en Gaza, con EE.UU. retirándose de este asunto, tendrá que alinearse con el programa estadounidense”.

“Le estamos haciendo un favor. Si esto fracasa, podrá decir: ‘Te lo advertí’. Sabemos que si tiene éxito, se atribuirá el mérito”, aseguró.

El funcionario finalmente afirmó que, si bien Netanyahu es muy escéptico sobre el éxito del plan estadounidense en Gaza, le gusta su contenido. “Nadie en Israel creía que llegaríamos tan lejos, pero lo logramos”, apuntó.