SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor

El investigador estadounidense Peter Kornbluh y el brasileño Roberto Simon, que este jueves participaron en un seminario sobre el tema en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entregaron a La Tercera sus visiones sobre el impacto del sistema de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur instalado en 1975.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes

En un documento secreto, titulado “Acta de clausura de la primera reunión interamericana de inteligencia nacional”, revelado por el Archivo de Seguridad Nacional que conserva la Universidad de Georgetown, queda de manifiesto el inicio del fatídico Plan Cóndor, el sistema de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que persiguió y eliminó a miles de personas por motivos políticos.

“En Santiago de Chile, el 28 de noviembre de 1975, se procede a clausurar la primera reunión interamericana de inteligencia nacional, con la participación de las delegaciones de los países de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, quiénes acuerdan efectuar las siguientes recomendaciones para su accionar futuro”, detalla el documento.

Acta de clausura de la primera reunión interamericana de inteligencia nacional, donde se instala el Plan Cóndor, el 28 de noviembre de 1975. Foto: Archivo de Seguridad Nacional

Entre esas recomendaciones, se señala “facilitar los medios para publicar informaciones destinadas a atacar a la subversión y que digan relación con nuestros países”. Y agrega: “El presente organismo se denominará Cóndor, aprobado por unanimidad, conforme a la moción presentada por la delegación de Uruguay en homenaje al país sede”. Precisamente, en representación de Chile, firma el acta de clausura Manuel Contreras Sepúlveda, coronel de Ejército y director de Inteligencia Nacional.

A 50 años de la primera reunión del Plan Cóndor, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos organizó este jueves una jornada de reflexión y dialogo interdisciplinario. Bajo el nombre “Plan Cóndor 50 años. Diálogos desde el Cono Sur“, el encuentro reunió a víctimas, familiares, defensores de derechos humanos y académicos con el objetivo de generar una conversación sobre los alcances históricos, políticos, sociales y humanos del Plan Cóndor.

La jornada abrió con una conferencia inaugural a cargo del destacado investigador estadounidense Peter Kornbluh, quien ha dedicado décadas a la desclasificación de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos relacionados con la dictadura de Augusto Pinochet y otras intervenciones en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980.

En el seminario destaca también la participación del periodista e investigador brasileño Roberto Simon, autor del libro “El Brasil de Pinochet: La dictadura brasileña, el golpe en Chile y la Guerra Fría en América del Sur”, una obra reveladora que examina el papel de la dictadura brasileña en el contexto del golpe de Estado en Chile, las conexiones entre las dictaduras sudamericanas y la influencia de la guerra fría en la política del continente.

Tanto Kornbluh como Simon comentaron a La Tercera el significado que tiene la conmemoración de los 50 años del Plan Cóndor, la información que falta por revelar, la disposición de los gobiernos regionales a permitir la desclasificación de material sobre esta operación y el juicio que existe hoy en EE.UU. sobre el apoyo de su gobierno a operaciones de inteligencia y el asesinato de opositores en el continente en el marco del sistema de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.

“Cincuenta años después de la inauguración del Plan Cóndor en una reunión secreta en la Academia de Guerra de Chile, la siniestra historia de esta singular forma transnacional de represión sigue resonando en la historia de Chile, en la historia del Cono Sur y en los acontecimientos mundiales”, apunta Kornbluh, investigador del Archivo de Seguridad Nacional (EE.UU.), referente internacional en el estudio del intervencionismo estadounidense en América Latina y el acceso a archivos desclasificados.

“Revisitar el Plan Cóndor después de medio siglo sirve como recordatorio de las atrocidades comprobadas contra los derechos humanos cometidas por la dictadura de Pinochet. La conmemoración del Plan Cóndor brinda una oportunidad para que las víctimas de la represión multilateral y sus familias sean reconocidas, recordadas y escuchadas. Y el 50º aniversario de la reunión inaugural del Plan Cóndor en Santiago de Chile brinda una gran oportunidad para que el gobierno chileno reitere: ‘Nunca más’”, añade el autor del libro “Pinochet desclasificado: Los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile”.

“Creo que es importante decir que, en términos de significado, hicimos un gran progreso en los últimos 50 años, incluso con los desafíos a la democracia que vemos hoy en día, con la polarización política, con el revisionismo histórico”, opina Simon.

“La verdad es que la región ha hecho un progreso muy importante en las últimas décadas, en términos de la garantía de los derechos humanos, también en la fuerza de las instituciones, la fuerza de nuestras democracias”, apunta el investigador brasileño, para quien “eso es fruto de una lucha colectiva”. “Es importante reconocer eso, que los tiempos terribles de la Operación Cóndor están hoy en el pasado, no serían posibles hoy en día”.

“Faltan muchos documentos”

Sobre la información que falta por revelar sobre la Operación Cóndor, Kornbluh reconoce que “cincuenta años de investigaciones periodísticas, legales y de derechos humanos han producido un extraordinario registro histórico” sobre está operación.

Texto del acuerdo titulado "Regulación Teseo, Centro de Operaciones", fechado en septiembre de 1976. En este, los países del Plan Cóndor regulan sus objetivos subversivos. Fuente: Archivo de Seguridad Nacional

“Sin embargo, faltan muchos documentos. Las naciones del Plan Cóndor -Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, junto con Brasil, Perú y Ecuador- han publicado registros de dichas operaciones que permanecen ocultos en los archivos de sus servicios de policía secreta. Países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido, que tenían interés en el Plan Cóndor, no han revelado cuál era dicho interés. Estados Unidos ha publicado numerosos documentos reveladores -con tachaduras-, pero posee muchos más registros altamente clasificados sobre las acciones y comunicaciones del Plan Cóndor. Existe una gran cantidad de documentación en Washington que, lamentablemente, permanece como ultrasecreta”, detalla.

En la misma línea, Simon destaca que “hay archivos en Estados Unidos y aún hay muchas cosas que no fueron desclasificadas sobre la operación, pero de manera más general, sobre el apoyo de Estados Unidos a dictaduras en la región, la oposición, a figuras de izquierda. Entonces hay mucho trabajo a ser hecho en Estados Unidos, donde hay muchos archivos, una documentación muy rica que nosotros desafortunadamente en la región no tenemos”.

“Pero en la región también me parece que, tanto en Brasil como Chile, Argentina, no hay una oposición clara a la apertura de los archivos, pero eso es muy distinto de un esfuerzo para tornarlos públicos y disponibles para los investigadores, los periodistas y a todos. Entonces creo que la segunda parte es lo que falta, incluso de crear mecanismos entre los países para compartir informaciones históricas o para procuradores o gente que hace investigaciones criminales para tener acceso a los archivos de otros países y compartir datos”, insiste. “Creo que ese es el gran desafío hoy en día”, apunta.

La oportunidad para Boric y Lula

Respecto a la disposición de los gobiernos regionales a permitir la desclasificación de material sobre el Plan Cóndor, Kornbluh recuerda que “cada gobierno es diferente, pero todos, ya sean liberales o conservadores, enfrentan el mismo problema: la resistencia de sus servicios de inteligencia y militares a divulgar los registros sobre sus abusos pasados ​​contra los derechos humanos”.

Boric y Lula en la Cumbre del BRICS.

“Sin embargo, con el presidente Gabriel Boric en Chile y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, ambos líderes podrían aprovechar el 50º aniversario para divulgar más registros sobre el Plan Cóndor”, plantea.

El juicio a la operación hoy en EE.UU.

Tanto Kornbluh como Simon abordan también el juicio que existe hoy en EE.UU. sobre el respaldo de Washington a operaciones de inteligencia y el asesinato de opositores en el continente en el marco del Plan Cóndor.

Así, el investigador norteamericano destaca que “los informes de inteligencia estadounidenses desclasificados sobre el Plan Cóndor dejan claro que Estados Unidos conocía las operaciones y apoyaba la colaboración multinacional para recopilar información sobre las actividades de los militantes opositores a los regímenes del Cono Sur. Además, durante la era Kissinger, apoyó guerras sucias en la región”.

“Sin embargo, los documentos también muestran que funcionarios estadounidenses, incluida la CIA, se opusieron a las operaciones de los escuadrones de la muerte del Plan Cóndor fuera del Cono Sur e intentaron socavar sus operaciones europeas. Como se le informó a Henry Kissinger en un documento informativo ultrasecreto sobre el Plan Cóndor: ‘En el ámbito internacional consideran que los generales latinoamericanos son amigos nuestros. En especial se nos identifica con Chile, y eso no puede hacernos ningún bien’”, consigna Kornbluh.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el exsecretario de Estado Henry Kissinger en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el 10 de octubre de 2017. Foto: Archivo Kevin Lamarque

“Pero hay otro papel que Estados Unidos también ha desempeñado y que merece atención y reconocimiento: la desclasificación de documentos detallados sobre el Plan Cóndor, que se han utilizado como prueba para responsabilizar a Manuel Contreras, Pedro Espinosa, Jorge Videla y otros por sus crímenes relacionados con el Plan Cóndor. La desclasificación de documentos estadounidenses durante los últimos 25 años, especialmente bajo los presidentes Clinton, Obama y Trump, ha impulsado significativamente el registro histórico sobre el Plan Cóndor; la divulgación de documentos estadounidenses, en nombre de la libertad de información, debería servir de modelo para que otros países hagan lo mismo”, comenta.

Por su parte, Simon se refiere a las distintas visiones que hay en Estados Unidos sobre el rol que jugó Washington en los tiempos del Plan Cóndor. “Creo que la imagen de la política externa de Estados Unidos en la región en los años 60, 70, 80 es un poco el reflejo de la polarización política que existe hoy en ese país. O sea, la izquierda cree que toda la influencia norteamericana en la región es un poco resultado de aquellos años terribles y existe un sentimiento de responsabilidad. Pero es verdad que Estados Unidos también tuvo un rol importante en la restauración de la democracia en algunas partes”, recuerda.

Augusto Pinochet y Henry Kissinger en 1976.

“Pero para la derecha es la negación completa o la ignorancia sobre lo que pasó. No les interesa ni es un tema para ellos. Pero es importante decir que dentro de la derecha también hay una fuerza de America First, de aislar a Estados Unidos, de no involucrarse en problemas de otros países. Así que imagino que todas las intervenciones en todo el mundo son vistas de manera muy negativa”, señala.

Y añade: “Creo que hay varios tipos de derecha en Estados Unidos, pero no es un tema relevante para ellos. Con Tucker Carlson u otras personas de Charlie Kirk que son del trumpismo, jamás escuché algo sobre el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras del Cono Sur”.

Más sobre:Operación CóndorChilePinochetArgentinaBrasilUruguayPerúParaguayBoliviaEE.UU.KissingerPeter Kornblu

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mercado Paula Gourmet: una fiesta de sabores, cultura y diseño

Producción de paltas proyecta su mejor nivel en 15 años

Orrego y balance de polémico programa Quédate que ejecutó ProCultura: reitera arremetida contra aseguradora por incumplir pago

Presupuesto 2026: Poder Judicial proyecta priorización de iniciativas de inversión en infraestructura

Cyber Monday 2025 cierra con US$450 millones en ventas y alcanza nuevo récord

Nuevo flanco en Vivienda: Lo Barnechea arremete contra el Minvu por pagos de subsidio habitacional a familias

Lo más leído

1.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

2.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

3.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

4.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

5.
El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

Orrego y balance de polémico programa Quédate que ejecutó ProCultura: reitera arremetida contra aseguradora por incumplir pago
Chile

Orrego y balance de polémico programa Quédate que ejecutó ProCultura: reitera arremetida contra aseguradora por incumplir pago

Presupuesto 2026: Poder Judicial proyecta priorización de iniciativas de inversión en infraestructura

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Cyber Monday 2025 cierra con US$450 millones en ventas y alcanza nuevo récord
Negocios

Cyber Monday 2025 cierra con US$450 millones en ventas y alcanza nuevo récord

Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo

SMA formula cargos contra Gasmar por descargas en la Bahía de Quintero

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera

En vivo: Estados Unidos e Italia definen en Rancagua el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Exfigura de la U rompe en llanto al recordar a Miguel Ángel Russo

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor
Mundo

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor

“Nadie creyó que fuera posible”: Trump anuncia que los rehenes serán libres el “lunes o martes” y alaba su gestión

Acuerdo de paz en Gaza: el complejo intercambio de rehenes y prisioneros que está en marcha

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida