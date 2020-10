Expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica concreta su renuncia al Senado y se retira de la política activa

El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica (2010-2015) y ahora exsenador, vivió sus últimas horas como miembro del parlamento esta mañana, tras anunciar su retiro de la vida política activa el pasado 27 de septiembre debido a problemas de salud.

Mujica llegó cerca de las 9.30 horas (misma hora de Chile) hasta la sede del Senado en Montevideo y estuvo un momento en su oficina respondiendo preguntas de la prensa antes del inicio de la sesión donde se había acordado su renuncia.

El exmandatario -de 85 años-, padece una enfermedad inmunológica crónica, la cual, en medio de la pandemia del coronavirus, podría complicar la salud del líder del Movimiento de Participación Popular.

Esta jornada, además, el expresidente, Julio María Sanguinetti, (1985-1990 y 1995-2000) deja su escaño en el parlamento.

Durante la sesión los miembros del parlamento de Uruguay rindieron tributo a los líderes de la coalición Frente Amplio y del Partido Colorado y luego fue el turno de Mujica de despedirse de los demás senadores.

“Quiero agradecer porque hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida y le tengo que agradecer a los funcionarios que en estos 26 años me han soportado y sé que algunos ya no están”, indicó en la instancia.

El ahora exsenador se refirió a los motivos de su renuncia y al coronavirus como una de las razones: “Me voy porque me esta echando la pandemia. Ser senador es hablar con gente y andar por todos lados. Estoy amenazado por todos lados: por la vejez y por mi enfermedad inmunológica crónica”.

“He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes que triunfar en la vida no es ganar sino levantarse cada vez que uno cae”, finalizó el exmandatario en medio de aplausos.

Mujica confirmó su retiro de la vida política durante las elecciones municipales del pasado 27 de septiembre con el estilo que lo caracteriza: “Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?”.