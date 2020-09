Pepe Mujica se retira de la política por problemas de salud: “Me encanta más la vida"

El “Pepe” se retira. José Mujica Cordano, extupamaro y expresidente de Uruguay (2010-2015), anunció que dejará su puesto en el senado debido a las complicaciones que le impone su salud.

"Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?”, comentó con su particular sentido del humor, mientras concurría al local de votación para participar en las elecciones de departamentos que se realizan este domingo en el país de la banda oriental del río de la Plata.

Con sus 85 años a cuestas, Mujica ya había insinuado la posibilidad de salir de la cámara alta en octubre, pero en esta ocasión señaló que si pudiera, incluso lo va “a dejar antes”. Y con su habitual ironía agregó, "tengo que dejar porque estoy por una pa' salir”.

A juicio de Mujica su actual estado de salud es incompatible con el ejercicio del cargo que ejerce desde el 15 de febrero. “Estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales -señaló-. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador”.

El exmandatario señaló que su estado es tal, que incluso no podría ser inoculado con una posible vacuna contra el coronavirus. “Yo pensé que esto era una gripecita que pasaba y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto”.

Durante las últimas semanas, Mujica apoyó la candidatura de Álvaro Villar, uno de los candidatos del Frente Amplio (la coalición que lo llevó al poder en 2010) a la Intendencia de Montevideo.