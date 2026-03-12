Expresidentes bolivianos critican decreto de Kast sobre “barreras físicas” en la frontera y citan Tratado de 1904
A los cuestionamientos de Evo Morales y Eduardo Rodríguez Veltzé se sumó el empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina. e deseo una buena gestión a Kast, pero comienza cometiendo un error”, señaló este último.
Las primeras decisiones del presidente de Chile, José Antonio Kast, en materia de control fronterizo comenzaron a generar reacciones en Bolivia. Los expresidentes Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) y Evo Morales (2006-2019) criticaron por separado el decreto firmado por el mandatario que ordena la construcción de “barreras físicas” en el norte del país, en la zona fronteriza con Bolivia y Perú.
Rodríguez Veltzé señaló en la red social X que esta decisión de Kast “contrasta con lo dispuesto por el Tratado de 1904″, que fijó los límites definitivos entre ambas naciones tras la guerra del Pacífico, en la que en 1879 Bolivia perdió ante Chile su acceso al océano Pacífico.
En el citado acuerdo, “Chile reconoce a Bolivia el más ‘amplio y libre’ derecho de tránsito por su territorio hacia los puertos del Pacífico”, recordó el también expresidente de la Corte de Justicia de Bolivia, para quien el decreto de Kast “no es la mejor señal de ‘buena vecindad’”.
Por su parte, Morales también se pronunció en la misma red social y sostuvo que, “imitando” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario chileno “anunció la construcción de muros en las fronteras de Bolivia y Perú, países a los que Chile invadió, arrebató costa, territorio y recursos naturales, hace casi un siglo y medio”.
El también dirigente cocalero señaló que la medida busca “perseguir, criminalizar y encarcelar a migrantes”. Además, coincidió con Rodríguez Veltzé en que “con la construcción de muros y militarización” de las fronteras, Chile “viola el Tratado de 1904 que garantiza la libre transitabilidad”.
El exmandatario boliviano criticó al presidente boliviano, Rodrigo Paz, por sus acercamientos con los gobiernos de Trump y Kast, y lo acusó de estar «“firmando acuerdos con perseguidores de migrantes”.
El empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina también se pronunció sobre la decisión del nuevo mandatario chileno. Señaló que Kast inició su gestión cumpliendo una de sus promesas de campaña relacionada con la construcción de “muros y fosos” en los pasos fronterizos.
Sin embargo, calificó esa visión como injusta porque ignora el aporte de los migrantes bolivianos y de otras nacionalidades al desarrollo económico de Chile. “Le deseo una buena gestión a Kast, pero comienza cometiendo un error”, escribió.
Las críticas surgieron luego de que Kast firmara, en su primer día de gobierno, varios decretos enfocados en reforzar la seguridad y el control migratorio. Entre las disposiciones se encuentra el denominado Plan Escudo Fronterizo, que contempla la construcción de zanjas, muros, cercos perimetrales y torres de vigilancia, además del despliegue de miles de efectivos militares y policiales en la macrozona norte chilena.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.