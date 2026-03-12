SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Expresidentes bolivianos critican decreto de Kast sobre “barreras físicas” en la frontera y citan Tratado de 1904

    A los cuestionamientos de Evo Morales y Eduardo Rodríguez Veltzé se sumó el empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina. e deseo una buena gestión a Kast, pero comienza cometiendo un error”, señaló este último.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Evo Morales junto a Eduardo Rodríguez Veltzé.

    Las primeras decisiones del presidente de Chile, José Antonio Kast, en materia de control fronterizo comenzaron a generar reacciones en Bolivia. Los expresidentes Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) y Evo Morales (2006-2019) criticaron por separado el decreto firmado por el mandatario que ordena la construcción de “barreras físicas” en el norte del país, en la zona fronteriza con Bolivia y Perú.

    Rodríguez Veltzé señaló en la red social X que esta decisión de Kast “contrasta con lo dispuesto por el Tratado de 1904″, que fijó los límites definitivos entre ambas naciones tras la guerra del Pacífico, en la que en 1879 Bolivia perdió ante Chile su acceso al océano Pacífico.

    En el citado acuerdo, “Chile reconoce a Bolivia el más ‘amplio y libre’ derecho de tránsito por su territorio hacia los puertos del Pacífico”, recordó el también expresidente de la Corte de Justicia de Bolivia, para quien el decreto de Kast “no es la mejor señal de ‘buena vecindad’”.

    Por su parte, Morales también se pronunció en la misma red social y sostuvo que, “imitando” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario chileno “anunció la construcción de muros en las fronteras de Bolivia y Perú, países a los que Chile invadió, arrebató costa, territorio y recursos naturales, hace casi un siglo y medio”.

    El también dirigente cocalero señaló que la medida busca “perseguir, criminalizar y encarcelar a migrantes”. Además, coincidió con Rodríguez Veltzé en que “con la construcción de muros y militarización” de las fronteras, Chile “viola el Tratado de 1904 que garantiza la libre transitabilidad”.

    El exmandatario boliviano criticó al presidente boliviano, Rodrigo Paz, por sus acercamientos con los gobiernos de Trump y Kast, y lo acusó de estar «“firmando acuerdos con perseguidores de migrantes”.

    El empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina también se pronunció sobre la decisión del nuevo mandatario chileno. Señaló que Kast inició su gestión cumpliendo una de sus promesas de campaña relacionada con la construcción de “muros y fosos” en los pasos fronterizos.

    Sin embargo, calificó esa visión como injusta porque ignora el aporte de los migrantes bolivianos y de otras nacionalidades al desarrollo económico de Chile. “Le deseo una buena gestión a Kast, pero comienza cometiendo un error”, escribió.

    Las críticas surgieron luego de que Kast firmara, en su primer día de gobierno, varios decretos enfocados en reforzar la seguridad y el control migratorio. Entre las disposiciones se encuentra el denominado Plan Escudo Fronterizo, que contempla la construcción de zanjas, muros, cercos perimetrales y torres de vigilancia, además del despliegue de miles de efectivos militares y policiales en la macrozona norte chilena.

    Más sobre:BoliviaChileKastbarreras físicasfronteraTratado de 1904Evo MoralesEduardo Rodríguez VeltzéSamuel Doria MedinaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    Andrés Ergas renuncia al directorio de Banco de Chile y las AFP renovarán a Ana Holuigue en la próxima junta

    Cámaras inoperativas y multas sin aplicar: Contraloría detecta deficiencias en ocho municipios de la RM y cuatro en Biobío

    Presidente Kast: “Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá”

    Comisionado Soto llega a la Macrozona Norte: “Obtener el control de nuestra frontera es una prioridad absoluta”

    Lo más leído

    1.
    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío
    Chile

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    Cámaras inoperativas y multas sin aplicar: Contraloría detecta deficiencias en ocho municipios de la RM y cuatro en Biobío

    Presidente Kast: “Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá”

    Andrés Ergas renuncia al directorio de Banco de Chile y las AFP renovarán a Ana Holuigue en la próxima junta
    Negocios

    Andrés Ergas renuncia al directorio de Banco de Chile y las AFP renovarán a Ana Holuigue en la próxima junta

    Ministra de Salud presenta a César Oyarzo como nuevo director de Fonasa

    BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026
    Tendencias

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    La dura reacción de Manuel Pellegrini tras la nueva derrota del Betis: “Hay cierto desánimo en el equipo”
    El Deportivo

    La dura reacción de Manuel Pellegrini tras la nueva derrota del Betis: “Hay cierto desánimo en el equipo”

    Daniel Garnero aborda el conflicto entre Matías Palavecino y Clemente Montes en la UC: “Tenemos que ser más inteligentes”

    Europa League: Betis cae en su visita a Panathinaikos e hipoteca sus opciones de meterse en los cuartos de final

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva
    Mundo

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Expresidentes bolivianos critican decreto de Kast sobre “barreras físicas” en la frontera y citan Tratado de 1904

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta