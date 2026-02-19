SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Expríncipe Andrés queda en libertad tras pasar más de diez horas detenido en una comisaría de Reino Unido

    Mountbatten-Windsor había sido arrestado la mañana de hoy en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    La Policía de Thames Valley informó este jueves que Andrés Mountbatten-Windsor, el expríncipe de Reino Unido, fue puesto en libertad tras pasar aproximadamente 11 horas detenido en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

    “Hemos arrestado a un hombre de Norfolk en sus sesentena por sospechas de irregularidades. El hombre ha sido ahora puesto en libertad mientras avanza la investigación”, señaló la Policía en un comunicado en el que además informó que el registro a su vivienda en la localidad de Norfolk, en el este de Inglaterra, había finalizado.

    Mountbatten-Windsor abandonó la comisaría de la localidad de Aylsham en la parte trasera de un vehículo, según informó la cadena de televisión BBC, mientras varias fuentes consultadas ya habían dado a conocer de que sería puesto en libertad bajo fianza a medida que continúan las pesquisas.

    La detención se produjo semanas después de que la Casa Real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos del hermano menor del rey Carlos III, quien luego fue expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, mientras continuaba negando las acusaciones en su contra.

    El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que “las continuas acusaciones” en su contra “distraían” del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

    El futuro posible de Andrés

    En conversación con DW, el biógrafo real Christopher Wilson abordó el arresto de Mountbatten-Windsor y afirmó que las autoridades deben haber reunido “una enorme cantidad de evidencia” para concretarlo.

    “La policía, y en particular los políticos que están detrás de ella, no permitirían una intrusión de este tipo ni un arresto a menos que estuvieran bastante seguros de tener un caso irrefutable contra Andrew”, señaló Wilson.

    Además, el historiador dijo que un escenario probable sería ver a Andrés “en un tribunal penal”, para luego agregar: “No creo que escape. Creo que se quedará y afrontará las consecuencias”.

    “Será una sensación. Ningún miembro de la familia real ha sido arrestado en 600 años y el último en hacerlo fue el rey Carlos I, a quien le cortaron la cabeza una vez que terminaron con él en el tribunal”, explicó Wilson.

    Para finalizar apuntando a que “no creo que eso le pase al expríncipe Andrés, pero ciertamente le espera un futuro sombrío el próximo año”.

    La reacción de Trump ante el arresto

    En horas de la tarde de este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo comentarios sobre el arresto del expríncipe en relación con el escándalo de Epstein, una figura con la que el mandatario también ha sido vinculado.

    “Creo que es una pena. Creo que es muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One.

    Además, el jefe de Estado norteamericano aprovecho de elogiar al rey Carlos III y asegurar que “vendría a nuestro país muy pronto”.

    Más sobre:Reino UnidoExpríncipe AndrésRey Carlos IIIJeffrey EpsteinMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Viaja protegido con Universal Assistance y obtén 55% de descuento exclusivo

    Ministra López defiende bono que aumentó sueldo del Presidente Boric en $3 millones

    Organización internacional acusa que China sobreexplota la jibia y advierte impacto para Chile

    Videos: Reportan caída de grúa en sector costanera de Puerto Varas

    Viña del Mar, San Antonio y Quilpué: Steinert sostiene reuniones con alcaldes de la Región de Valparaíso

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Lo más leído

    1.
    Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú que defendió el matrimonio infantil y fue expulsado del Colegio de Abogados

    Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú que defendió el matrimonio infantil y fue expulsado del Colegio de Abogados

    2.
    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán

    3.
    Izquierdista José María Balcázar se convierte en el nuevo presidente de Perú tras destitución de Jerí

    Izquierdista José María Balcázar se convierte en el nuevo presidente de Perú tras destitución de Jerí

    4.
    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Ministra López defiende bono que aumentó sueldo del Presidente Boric en $3 millones
    Chile

    Ministra López defiende bono que aumentó sueldo del Presidente Boric en $3 millones

    Videos: Reportan caída de grúa en sector costanera de Puerto Varas

    Viña del Mar, San Antonio y Quilpué: Steinert sostiene reuniones con alcaldes de la Región de Valparaíso

    Organización internacional acusa que China sobreexplota la jibia y advierte impacto para Chile
    Negocios

    Organización internacional acusa que China sobreexplota la jibia y advierte impacto para Chile

    Unimarc abre un nuevo supermercado en Reñaca

    Cencosud expande su presencia en Estados Unidos: abre dos nuevas tiendas de The Fresh Market en Miami

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Se va del colista de la liga: Ignacio Saavedra tiene nuevo equipo en el fútbol de Rusia
    El Deportivo

    Se va del colista de la liga: Ignacio Saavedra tiene nuevo equipo en el fútbol de Rusia

    Tomás González destaca en su regreso a la gimnasia en la Copa del Mundo de Cottbus

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic
    Tecnología

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO
    Cultura y entretención

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Maite Alberdi y su filme sobre un embarazo fingido: “Este es mi documental más radical”

    Desapego: escucha el nuevo adelanto del EP de Ana Tijoux & DJ Dacel

    Expríncipe Andrés queda en libertad tras pasar más de diez horas detenido en una comisaría de Reino Unido
    Mundo

    Expríncipe Andrés queda en libertad tras pasar más de diez horas detenido en una comisaría de Reino Unido

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder
    Paula

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?