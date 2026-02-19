Expríncipe Andrés queda en libertad tras pasar más de diez horas detenido en una comisaría de Reino Unido

La Policía de Thames Valley informó este jueves que Andrés Mountbatten-Windsor, el expríncipe de Reino Unido, fue puesto en libertad tras pasar aproximadamente 11 horas detenido en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Hemos arrestado a un hombre de Norfolk en sus sesentena por sospechas de irregularidades. El hombre ha sido ahora puesto en libertad mientras avanza la investigación”, señaló la Policía en un comunicado en el que además informó que el registro a su vivienda en la localidad de Norfolk, en el este de Inglaterra, había finalizado.

Mountbatten-Windsor abandonó la comisaría de la localidad de Aylsham en la parte trasera de un vehículo, según informó la cadena de televisión BBC, mientras varias fuentes consultadas ya habían dado a conocer de que sería puesto en libertad bajo fianza a medida que continúan las pesquisas.

La detención se produjo semanas después de que la Casa Real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos del hermano menor del rey Carlos III , quien luego fue expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, mientras continuaba negando las acusaciones en su contra.

El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que “las continuas acusaciones” en su contra “distraían” del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

El futuro posible de Andrés

En conversación con DW, el biógrafo real Christopher Wilson abordó el arresto de Mountbatten-Windsor y afirmó que las autoridades deben haber reunido “una enorme cantidad de evidencia” para concretarlo.

“La policía, y en particular los políticos que están detrás de ella, no permitirían una intrusión de este tipo ni un arresto a menos que estuvieran bastante seguros de tener un caso irrefutable contra Andrew” , señaló Wilson.

Además, el historiador dijo que un escenario probable sería ver a Andrés “en un tribunal penal”, para luego agregar: “No creo que escape. Creo que se quedará y afrontará las consecuencias”.

“Será una sensación. Ningún miembro de la familia real ha sido arrestado en 600 años y el último en hacerlo fue el rey Carlos I, a quien le cortaron la cabeza una vez que terminaron con él en el tribunal” , explicó Wilson.

Para finalizar apuntando a que “no creo que eso le pase al expríncipe Andrés, pero ciertamente le espera un futuro sombrío el próximo año”.

La reacción de Trump ante el arresto

En horas de la tarde de este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo comentarios sobre el arresto del expríncipe en relación con el escándalo de Epstein, una figura con la que el mandatario también ha sido vinculado.

“Creo que es una pena. Creo que es muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste” , dijo Trump a los periodistas en el Air Force One.

Además, el jefe de Estado norteamericano aprovecho de elogiar al rey Carlos III y asegurar que “vendría a nuestro país muy pronto”.