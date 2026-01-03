Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

El exvicepresidente colombiano Francisco Santos aseguró la tarde de este sábado que a Nicolás Maduro no lo sacaron del poder, sino que lo entregaron personas de su círculo más cercano, acusando directamente a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

Una afirmación que el también exembajador de Colombia en Washington hizo horas después de que Estados Unidos realizara una operación en Caracas para extraer al líder chavista de territorio venezolano, en medio de la presión sobre su régimen desde septiembre pasado.

En una entrevista con el canal internacional NTN24, Santos aseguró: “Estoy absolutamente seguro que Delcy Rodríguez entregó a Maduro. Con toda la información que tenemos uno empieza a sumar y dice ‘uy esta es una operación en la que lo entregan’”.

Además de asegurar que “Delcy va a ser la de la transición” en Venezuela bajo el liderazgo de Donald Trump, poco después de que este se refiriera a ella en su discurso desde Mar-a-Lago, diciendo que quien estará al mando de las órdenes de su gobierno sería Rodríguez.

“Ella tiene absolutamente claro el papel que va a jugar y va a tratar de ganarse un poco de independencia”, señaló el exvicepresidente, para luego agregar: “Vamos a ver hasta dónde Marco Rubio maneja este espacio y qué tanto margen de maniobra le dejan a Delcy Rodríguez”.

Santos también se refirió a María Corina Machado, a quien el mandatario estadounidense descartó como posible líder de Venezuela, indicando que la ganadora del premio Nobel de la Paz es “a quien le va a tocar más duro”, ya que “va a tener que ganarse un escenario y un espacio con Trump”.

Para terminar asegurando que el jefe de Estado norteamericano tomó tres determinaciones pragmáticas: “Su decisión fue ‘me llevo a Maduro, monto una transición con alguien del régimen y busco la financiación y la ganancia de las petroleras’”.