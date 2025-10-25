SUSCRÍBETE
Mundo

Fallece la reina madre de Tailandia Sirikit a los 93 años

Desde la Casa Real de Tailandia anunciaron que la familia real estará de luto por un año.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Créditos: X

Este viernes la reina madre Sirikit de Tailandia, madre del actual monarca Maha Vajiralongkorn, falleció a los 93 años.

Vajiralongkorn tuvo un largo período de complicaciones de salud a partir del 17 de octubre.

De acuerdo a DW, la monarca murió en un hospital de Bangkok a las 21:21 hora local.

Sirikit es esposa del ya fallecido Rey Bhumibol Adulyadej, quien falleció en 2016 tras estar siete décadas.

También Vajiralongkorn es madre del actual monarca, el Rey Maha Vajiralongkorn de 73 años.

Respecto a su funeral, Vajiralongkorn tendrá altos honores de acuerdo con la tradición real y la Casa Real de Tailandia estableció un año de luto para todos los miembros de la familia real y sus cortesanos.

Según Europa Press, tras la noticia del fallecimiento, el primer ministro del país, Anutin Charnvirakul, canceló su viaje oficial a Kuala Lumpur en vísperas de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Cabe destacar que el reinado del rey Bhumibol Adulyadej duró desde 1946 a 2016.

De acuerdo a DW, aunque el hijo de Bhumibol heredó el trono hace unos nueve años, muchos aún lo veneran como la figura más fiel de la nación, y a Sirikit como su fiel compañera.

Cabe destacar que la monarca, en la década de 1960, se relacionó con presidentes estadounidenses y cantantes como Elvis Presley.

Se la conocía como la “Madre de la Nación” y su cumpleaños se designó como el Día de las Madres del país.

