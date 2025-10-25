Petro acusa a EE.UU. de “aliarse con la mafia” tras las sanciones de Trump: “Creí que nos podíamos ayudar”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este viernes que el gobierno de Estados Unidos escogió “a la mafia” como aliada, tras las sanciones que Washington impuso contra él y su círculo más cercano.

Una medida “arbitraria” que decepcionó al mandatario, quien además rechazó las acusaciones sobre el aumento de cocaína en el país realizadas por una nación con la que siempre creyó posible una colaboración.

“Yo siempre pensé que era una colaboración mutua de dos repúblicas que se trataban como iguales, la de Estados Unidos y la de Colombia ayudándose mutuamente para resolver dos problemas futuros”, aseguró Petro desde Bogotá, en el marco de la Marcha por la Paz, la Soberanía y la Democracia.

En su alocución durante la manifestación realizada en la Plaza de Bolívar de Bogotá añadió: “Creí que nos podíamos ayudar francamente, sin trampas, pero hasta yo mismo tuve que darme cuenta (...) de que la excusa de la lucha contra las drogas (...) es en realidad un programa de control colonial sobre los países de América Latina”.

Durante el discurso, el mandatario insistió en que lo ocurrido “no es más que la decisión del gobierno de Estados Unidos de escoger como su aliado en Colombia a la mafia y atacar a quien la combatía, buscando que la sociedad norteamericana deje de consumir tanta cocaína”.

A este respecto, lamentó que la administración de Donald Trump haya actuado de manera “injusta” y “desinformada” y que dicho “mentiras” en contra de su gobierno, en relación a las acusaciones sobre el presunto incremento en la producción de cocaína durante su mandato. Algo que el presidente colombiano ha negado categóricamente.

Por el contrario, Petro destacó el logro de cifras históricas de incautación, al tiempo que recordó que el aumento de los cultivos ilícitos se concentró durante la administración de Iván Duque, cuando se alcanzaron las 230.000 hectáreas de producción.

Estas declaraciones llegan después de que este viernes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EE.UU., haya incluido en su ‘lista negra’ de antinarcóticos -la lista Clinton- a Petro, la primera dama, Verónica Alcocer; a su hijo Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Sobre Petro, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que “ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”, “otorgando beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína”.

Since President Gustavo Petro came to power, cocaine production in Colombia has exploded to record high rates, flooding the United States and poisoning Americans. President Petro has allowed drug cartels to flourish and refused to stop this activity. Today, President Trump is… https://t.co/8ONvbFFPFr — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 24, 2025

La medida implica que todos sus bienes en Estados Unidos quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea de su propiedad en un 50 por ciento o más también queda bloqueada. También prohíbe las transacciones de ciudadanos estadounidenses o en Estados Unidos que involucren bienes o intereses de las personas designadas.

El jefe de Estado colombiano consideró que las sanciones impuestas son “una arbitrariedad propia de un régimen de opresión” y sostuvo que responden a una política exterior que desconoce los esfuerzos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Petro añadió que Trump “no sabe dónde queda Colombia ni conoce su trabajo”.

En cambio, desde el Departamento del Tesoro, calificaron las sanciones como una medida adoptada por la Casa Blanca para proteger a EE.UU. y enviar un mensaje claro de que no se tolerará el tráfico de drogas hacia su territorio.

Todo esto ocurre la misma semana en que se produjo un encendido cruce de declaraciones entre Trump y Petro. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca amenazó recientemente con tomar “medidas muy severas” contra Colombia y su presidente, al que tachó de “matón y mal tipo que produce mucha droga”