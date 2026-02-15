Familiares de presos políticos inician huelga de hambre en Caracas para exigir más excarcelaciones

Una decena de familiares de presos políticos inició este sábado 14 de febrero de 2026 una huelga de hambre en la capital de Venezuela, para presionar por la liberación de privados de libertad, después de que el Parlamento aplazara la aprobación de una ley de amnistía que facilitaría la excarcelación detenidos por motivos políticos.

La protesta, que comenzó en la madrugada frente a los centros de detención de la Policía Nacional Bolivariana conocidos como “Zona 7”, fue liderada principalmente por mujeres. Con tapabocas y tendidas en el suelo en línea, las manifestantes colocaron junto a sus cuerpos una lista manuscrita con sus nombres como símbolo de su reclamo.

Los familiares llevan más de un mes acampando en la entrada de la Zona 7 en espera de avances en el proceso de liberaciones anunciado el 8 de enero por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Liberaciones parciales y exigencias

Horas antes de que se iniciara la huelga, 17 presos políticos fueron excarcelados durante la madrugada del sábado, en el marco de este proceso de liberaciones.

Entre ellos hay dirigentes sindicales y jóvenes con trastorno del espectro autista, según informes oficiales y grupos de familiares.

Pese a estas liberaciones, los manifestantes exigen la excarcelación de todos sus parientes detenidos y una celeridad mayor en el proceso, especialmente tras el aplazamiento de la ley de amnistía, medida clave para avanzar en las liberaciones de un número más amplio de presos políticos.