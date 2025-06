Francesca Albanese: “La entrega de ayuda en Gaza es un experimento sádico”

Francesca Albanese asumió como relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados en mayo de 2022, diecisiete meses antes del ataque de Hamás contra Israel, que gatilló una respuesta severa respuesta de parte de este último país que ha bombardeado el enclave y ha cortado la entrada de ayuda humanitaria. Esta campaña ha dejado un total de 55.202 fallecidos, de los cuales 9.126 eran mujeres, según las cifras entregadas el lunes por el Ministerio de Salud de Gaza.

En conversación vía Zoom con La Tercera, Albanese da cuenta de la situación humanitaria que vive tanto el enclave, como también Cisjordania. Asimismo, critica el sistema de entrega de ayuda que impulsó Israel en conjunto con Estados Unidos.

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos, asiste a un evento paralelo durante el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el 26 de marzo de 2024. Foto: AFP Denis Balibouse

¿Cómo describe la situación humanitaria en Gaza?

La situación es muy difícil de evaluar, ya que la Franja de Gaza se ha fragmentado en múltiples partes. Si tiene la oportunidad de ver lo que han generado tanto los ejércitos israelíes como la arquitectura forense, Israel ha fragmentado Gaza en porciones de territorio. La principal división es entre el norte y el sur. Por ejemplo, todas las imágenes que vemos son del sur. La gente del norte tiene muchas dificultades para comunicarse, para transmitir información, para transmitir imágenes, porque no solo se ha interrumpido el suministro de combustible, medicamentos, sino de todo. Pero también es muy difícil transmitir la información sin electricidad y con la energía de unos pocos generadores que quedan. La mayoría de la gente está en el sur, pero hay cientos de miles en el norte. La situación es catastrófica porque, durante los últimos tres meses, no solo no ha entrado ayuda. Y cuando digo esto es porque lo que la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, está entregando no es ayuda, parece un experimento sádico. La Fundación Humanitaria de Gaza, además del nombre, es una organización criminal porque es inconcebible y absurdo que el Estado acusado de múltiples crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo hambruna y genocidio en diferentes procedimientos, directa o indirectamente, que mantiene una ocupación ineficaz del territorio palestino ocupado, sea el Estado que distribuye la ayuda. No tiene sentido.

Personas con ayuda caminan por la calle al-Rashid, en el oeste de Jabalia, el 22 de junio de 2025, después de que camiones con ayuda humanitaria entraran en el norte de la Franja de Gaza a través del cruce fronterizo de Zikim, controlado por Israel, en medio de la guerra en curso entre Israel y Hamás. Foto: AFP OMAR AL-QATTAA

¿Qué ocurre con Naciones Unidas? ¿Por qué no están allí?

Porque Israel los ha bombardeado o los ha obligado a irse. Así que la situación es catastrófica. Y en este contexto, los palestinos han sido víctimas de hambre, quemados vivos y bombardeados sin tregua. Y ha habido días en los que murieron 600 personas en un solo día, o 300 o 120. Como hace unos días. Y como promedio, cuando no son cientos, son 70 personas al día. Y hay niños que mueren de hambre y rabia, porque son los más vulnerables a la falta de alimentos. Y otros que mueren de enfermedades. No hay límites. Todavía no entiendo cómo no ha habido una epidemia de cólera en Gaza, considerando lo brutal que es la situación. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo el resto del mundo? Los Estados miembros (de Naciones Unidas) que poseen un puerto en el Mediterráneo tienen la obligación de enviar sus Armadas y romper el asedio. No estoy pidiendo que se bombardee a Israel, como se ha hecho en el pasado por razones humanitarias. Estoy pidiendo que se rompa el asedio y también que se tomen otras medidas.

La gente corre hacia un camión con ayuda humanitaria que circula por la calle Al-Rashid, en el oeste de Jabalia, el 22 de junio de 2025, después de que los camiones entraran en el norte de la Franja de Gaza a través del cruce fronterizo de Zikim, controlado por Israel, en medio de la guerra en curso entre Israel y Hamás. Foto: AFP OMAR AL-QATTAA

Existen reportes de organizaciones humanitarias que señalan que se les dispara a las personas a las que van a buscar ayuda, algo que también fue mencionado por el diario Haaretz que entrevistó a soldados israelíes. ¿Qué información tiene usted sobre eso?

Aquí es cuando digo que es un experimento sádico. Porque les disparan. No hay razón para que hagan eso. Porque claramente (los que van a buscar ayuda humanitaria) están desarmados. No representan una amenaza. Además, los ponen en jaulas para que corran, para conseguir comida limitada. Así que están transformando a los palestinos de Gaza en animales. Porque cuando nuestro cuerpo se muere de hambre, la capacidad más básica de respetarnos a nosotros mismos como humanos y a los demás desaparece, se evapora. Reitero, están transformando a la gente de Gaza en animales. Es increíble. Los científicos dicen que cientos de miles, no decenas de miles, han perecido. Y ni siquiera contamos cuántos son asesinados por la supuesta fundación humanitaria. ¿Han visto alguna vez una distribución de ayuda humanitaria reforzada con fuego?

Israel ha continuado bombardeando Gaza, mientras ocurría la guerra con Irán. ¿Qué puede decir sobre eso?

Israel continúa destruyendo la vida en Gaza porque el plan es apoderarse de Gaza. Esto no es diferente de la colonización de América del Norte. No es diferente. Esta es una empresa colonial de asentamiento. Es una guerra por una tierra. Y, por supuesto, la gente de Gaza no tiene instrumentos para protegerse. Así que no están creando realmente una oposición. Irán se estaba defendiendo, estaba dañando a Israel. Y vimos la paradoja, porque Irán atacó objetivos civiles. Tendrá que determinarse si fue incidental o intencional. Pero de repente, Israel se da cuenta de que atacar hospitales es un crimen, porque Israel ha destruido todos los hospitales, incluso los que quedan son incapaces de funcionar como hospitales, como los siete que están operando, que no han sido destruidos, de los 36 que había en Gaza. Pero Israel ha pulverizado el 80% del enclave. Gaza ya no existe. Ha desaparecido.

Una niña se apoya en la ropa de cama en la parte trasera de una carreta tirada por un burro junto al conductor, mientras los desplazados huyen de Khan Yunis hacia el oeste, a Al-Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza, el 3 de junio de 2025, tras la orden de evacuación emitida por el ejército israelí el día anterior. Foto: AFP -

En cuanto a la ayuda humanitaria, ¿cuántos camiones pueden entrar al día?

No entran camiones, salvo los de distribución que realiza la Fundación Humanitaria de Gaza. No es suficiente. Ahora, las Armadas del Mediterráneo, del sur y del norte del Mediterráneo, los países árabes deberían entrar en grandes cantidades a Gaza trayendo médicos, enfermeras, psicoterapeutas, tiendas de campaña, comida, cualquier cosa necesaria para sobrevivir. Esto es lo que significa la humanidad. Esto es lo que significa cumplir con el derecho internacional. Y ambos se encuentran en un punto de inflexión. Ese punto de inflexión es Gaza hoy.

¿Cómo evalúa la situación en Cisjordania?

Es muy grave. Soy relatora especial desde mayo de 2022, y suelo decir que Israel ha asesinado a 460 palestinos en 16 meses en Cisjordania. Y hubo 12 pogromos, es decir, ataques violentos por parte de colonos armados y soldados. Solo en 2023. Y casi 5.000 palestinos fueron detenidos por Israel en septiembre de 2023, dos tercios de los cuales sin cargos ni juicio. Así que, como ve, la situación ya era extremadamente grave, porque en Cisjordania es donde los colonos continúan expandiéndose. Con el apoyo, por supuesto, del gobierno. No es que esto escape al control de Israel. Detrás de cada colono está Israel. Y están armados. Ahora, después de octubre de 2023, Israel ha matado a más de 1.000 personas en Cisjordania sin luchar contra Hamás. ¿Cómo ha matado a 1.000 personas, incluidos más de 200 niños? Ha destruido los hogares de más de 40.000 personas.

Recientemente el Parlamento israelí aprobó la expansión de asentamientos…

Israel quiere la tierra, la quiere sin su gente. Es decir, esto es algo que he dicho desde que me convertí en relatora especial. Israel quiere la tierra sin su gente porque, y esto es solo una parte, porque Israel también cree que el Gran Israel está a la altura del Tigris y el Éufrates. Así que es un plan a largo plazo. Israel quiere ser la mayor potencia de Medio Oriente. Como ven, también se están expandiendo hacia el norte desde los Altos del Golán en Siria. Ahora están ocupando un área ocupada más grande que Gaza, en Siria. Nadie dice nada. Este es el problema, que Israel prospere con impunidad.

Fuerzas del ejército israelí se despliegan alrededor del sitio religioso de la Tumba de José, en la ciudad de Nablus, Cisjordania ocupada, el 27 de junio de 2025, después de que un grupo de israelíes entrara en el lugar sin coordinación con las fuerzas de seguridad palestinas. Foto: AFP JAAFAR ASHTIYEH

En este contexto cada vez se vislumbra más lejana la posibilidad de una solución de dos Estados. ¿Cómo lo ve?

La solución solo puede ser el respeto a la ley, porque de acuerdo a la ley, poner fin al llamado conflicto israelí-palestino, que implica poner fin a la colonización de Palestina y a la violencia que genera, implica poner fin al genocidio hoy, a la ocupación perpetua lo antes posible. Como ordenó la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024, al ordenar a Israel retirar las tropas, desmantelar los asentamientos, dejar de explotar los recursos naturales palestinos y también indemnizar, incluyendo facilitar el regreso de los palestinos desplazados por la fuerza. Este es el segundo paso, y el tercer paso es poner fin al apartheid. Para que esto suceda, debe haber un embargo de armas inmediato a Israel. No se compra ni se vende armas ni servicios militares y de seguridad a Israel. Esto es fundamental. Además, existe la obligación de no ayudar ni asistir, de no comerciar y de no reconocer como legales las consecuencias de un acto ilícito. Lo que he comprendido en mi último informe es que el genocidio no cesa porque es rentable. Hay tantos en el sector privado y tantos en el ámbito político que se benefician de lo que hace Israel, que esto es cínicamente cierto.

¿Qué ocurre con Naciones en Gaza actualmente?

La ONU en Gaza ha sido prácticamente desmantelada. En el sentido de que ya no puede funcionar. Su capacidad se ha visto gravemente afectada políticamente, pues ha recibido tantas acusaciones que ahora todo el mundo está confundido. Por ejemplo, Israel nunca ha demostrado la participación de la UNRWA (en los ataques de Hamás contra Israel en octubre de 2023). No hay pruebas de que alguien de UNRWA haya participado en el ataque del 7 de octubre, pero aun así se le culpa. Así que, política y humanitariamente, UNRWA ya no puede operar. No puede funcionar.

Una mujer palestina hace un gesto frente a un coche incendiado tras un ataque de colonos israelíes el día anterior en Kafr Malik, Cisjordania, el 26 de junio de 2025. Foto: AFP ZAIN JAAFAR

Usted mencionó que los países con un puerto en el Mediterráneo pueden romper el asedio. ¿Cómo es posible que lo hagan?

Sí. Simplemente pueden enviar a sus Armadas. Dudo que Israel tenga el valor de bombardear Armadas de España, Francia, Italia o Grecia. No, no lo hará. Así que tienen que enviar sus Armadas. Necesitan tener el valor de hacer lo correcto.

¿Cómo evalúa la reacción de la comunidad internacional?

Es difícil, porque, en primer lugar, hay multinacionales que se están beneficiando de miles de millones y miles de millones. Hay aseguradoras, bancos, fondos de pensiones, servicios de comunicaciones, empresas de suministro, universidades, organizaciones benéficas y, por supuesto, fabricantes de armas, grandes tecnológicas. Todos estos sectores se están beneficiando de la economía del genocidio. Presentaré un informe en las próximas semanas al Consejo de Derechos Humanos. Los gobiernos, por un lado, penalizan la idea de desafiar a Estados Unidos. Y, aun así, creo que, cuando pienso en los Estados de Latinoamérica, históricamente han pagado el precio de ser considerado un producto de Estados Unidos. Y hoy, Medio Oriente está experimentando esto. Es hora de que la gente se una contra una forma de imperialismo militarizado que realmente está destruyendo a la humanidad. No es retórica, es real. Y Gaza es la frontera donde esto está sucediendo.