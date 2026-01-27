SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Francia aprueba prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

    La medida, impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, busca proteger la salud mental de niños y adolescentes y convertir al país en pionero en Europa frente al impacto de las plataformas digitales.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Ñiños con celular

    La Asamblea Nacional de Francia aprobó durante la noche de este lunes el artículo central de un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años, en una votación que contó con amplio respaldo transversal y el apoyo del gobierno y del presidente Emmanuel Macron.

    De completarse su tramitación, la normativa podría entrar en vigor en septiembre de este año.

    El artículo aprobado establece de manera clara que “el acceso a un servicio de red social en línea proporcionado por una plataforma está prohibido a los menores de 15 años”.

    Cabe señalar que la enmienda fue respaldada por 116 votos a favor, provenientes del oficialismo, de sectores de la ultraderecha, del Partido Comunista, de independientes y de la mayoría del bloque ecologista.

    En contra votó el partido Francia Insumisa, con 23 votos, mientras que una parte significativa del Partido Socialista optó por la abstención.

    ¿Qué contempla el proyecto de ley?

    Además de la prohibición por edad, el texto incorpora una enmienda que obliga a las plataformas digitales a proteger a los menores de presiones comerciales excesivas.

    Richard Ulloa.

    En concreto, se prohíbe la promoción de productos o servicios que puedan afectar la salud física o mental de niños y adolescentes en redes sociales diseñadas para ese público.

    Durante la jornada de este martes, el Parlamento continuará discutiendo otros puntos asociados al uso de tecnologías por parte de menores, entre ellos la eventual prohibición del uso de teléfonos móviles en los liceos, que corresponden a los últimos años de la educación secundaria. Esta restricción ya rige en Francia para escuelas y colegios de niveles inferiores.

    Próximos pasos y alcance internacional

    Si el proyecto recibe su aprobación final en la Asamblea Nacional, pasará al Senado a mediados de febrero. En caso de que ambas cámaras lo ratifiquen, Francia se convertirá en el primer país europeo y en el segundo del mundo, después de Australia, en prohibir legalmente el acceso a redes sociales a menores.

    En el caso australiano, el límite de edad se fijó en 16 años.

    Con el objetivo de acelerar la entrada en vigencia de la normativa, el presidente Emmanuel Macron anunció que solicitó al gobierno activar el procedimiento legislativo acelerado, mecanismo que permite resolver con mayor rapidez eventuales desacuerdos entre el Senado y la Asamblea.

    Presidente francés Emmanuel Macron Stephanie Lecocq

    El respaldo de Macron

    Tras la votación, Macron celebró la decisión parlamentaria y la calificó como “un paso importante”, alineado con las recomendaciones de la comunidad científica y con lo que -según afirmó- “exigen abrumadoramente los franceses”.

    En un mensaje difundido a través de redes sociales, el mandatario defendió el espíritu de la ley con un tono enfático:“Las mentes de nuestros hijos no están en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas. Sus sueños no deben ser dictados por algoritmos”, afirmó. Añadió que el objetivo es evitar “una generación ansiosa” y promover valores republicanos, asegurando que a partir del 1 de septiembre los niños y adolescentes estarán protegidos.

    La iniciativa abre un debate de alcance global sobre el rol del Estado en la regulación del entorno digital, el impacto de las redes sociales en la infancia y los límites entre protección, libertad y responsabilidad de las plataformas tecnológicas.

