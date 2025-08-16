Francia condena el proyecto E1 de Israel que busca construir más de 3 mil viviendas en territorio ocupado de Cisjordania

Este sábado Francia le pidió a Israel que no realizará el proyecto E1, plan que busca construir 3.400 viviendas en el terrritorio ocupado de Cisjordania.

Por parte de un ministerio señalaron que “Francia condena con la mayor firmeza la decisión de las autoridades israelíes de validar el proyecto de asentamiento E1, que prevé la construcción de más de 3.000 viviendas al este de Jerusalén”.

De acuerdo a DW, desde la cancillería francesa informó que “este proyecto de asentamiento partiría Cisjordania en dos y atentaría gravemente contra la solución de dos Estados, la única capaz de garantizar una paz y seguridad duraderas tanto para israelíes como para palestinos”.

Cabe recordar que Israel ocupa Cisjordania desde 1967, localidad que alberga tres millones de palestinos.

Según DW, se han instalado cerca de 500.000 colonias israelíes, pese a que la acción haya sido considerada ilegal según el derecho internacional.

Ahora bien, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, pidió el jueves acelerar el proyecto y anexar Cisjordania.

Esto pese a que varios países han manifestado sus intenciones de reconocer el Estado palestino.