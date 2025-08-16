Carabineros actualiza operativo por fuga de tres reos en Valparaíso y confirma apoyo del OS9 en la búsqueda

Carabineros entregó este sábado una actualización sobre el operativo desplegado tras la fuga de tres internos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso durante la madrugada del viernes.

Los reos corresponden a Jairo Adonis González Miranda, condenado por el homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez en 2019; Juan Israel González Quezada, sentenciado por el asesinato del cabo de Carabineros David Florido en 2022; y Claudio Alexander Fornes Vicuña, con antecedentes por tráfico de drogas y robo con homicidio.

El mayor Javier Oportus explicó que “están dispuestos previamente servicios de controles vehiculares en carreteras, y eso también se ha coordinado en contingencia con la fuga de estos tres sujetos”.

Agregó que además de las fiscalizaciones en la región por el fin de semana largo, se mantiene el plan candado en rutas aledañas para intensificar las fiscalizaciones.

En cuanto a la investigación, Oportus indicó que se trabaja en l as pericias de un automóvil Hyundai con encargo por robo que fue hallado en las inmediaciones de la cárcel , explicando que este “hoy es el foco de la investigación para poder ver desde dónde provenía este vehículo”.

“Está siendo periciado por nuestro equipo especializado, y por el éxito de la investigación no se pueden dar más detalles”, sostuvo.

El funcionario policial informó que “desde Santiago llegó un equipo especializado del OS9 para prestar apoyo en la búsqueda y captura de estos sujetos, por lo que estamos con todos nuestros medios disponibles en un trabajo interinstitucional, entre Fiscalía, Carabineros y Gendarmería”, detalló.

“La investigación está llevándose a cabo por los equipos investigativos y sí le podemos decir a la comunidad que estamos trabajando con todos nuestros esfuerzos por atrapar a estos sujetos”, finalizó.