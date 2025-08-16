Fin de semana largo: Carabineros cifra 210 accidentes de tránsito y reporta salida de más de 270 mil vehículos desde la RM

Para este fin de semana largo de la Asunción de la Vírgen, Carabineros registró el flujo vehicular y los siniestros de tránsito.

Así, se pudo determinar que desde el jueves 14 hasta el viernes 15 de agosto, 272.093 vehículos salieron desde la región Metropolitana.

De acuerdo a Carabineros, hubo una disminución de un 6,5% respecto al mismo periodo del fin de semana largo “Semana Santa año 2024”.

De hecho, el año pasado se consignaron 291.023 salidas de vehículos por las 5 principales rutas existentes en Santiago.

Y en ese mismo año, desde el jueves 14 al viernes 15 retornaron 167.692 vehículos.

Créditos: Carabineros

Accidentes de tránsito

Según Carabineros, se generaron un total de 210 siniestros viales en todo el territorio nacional. Lo que se traduce en una disminución del 28,8% respecto al 2024.

Puesto que el fin de semana largo anterior se registraron 295 siniestros viales.

Por otra parte, durante el período en análisis se han registrado 5 personas fallecidas por siniestro vehiculares. Pero, al igual que los accidentes, también se produjo una baja del 58,3% respecto al mismo periodo del fin de semana largo “Semana Santa año 2024″, donde se reportaron 12 víctimas fatales.

En la misma línea, se registró un total de 143 lesionados, de los cuales 30 fueron graves, 16 menos graves y 97 leves.

Esto demuestra que también hubo una disminución total del 23,1% a diferencia del fin de semana largo “Semana Santa año 2024”, donde se reportaron 186 personas lesionadas.

Controles y despliegue personal

Desde el día jueves 14 al viernes 15, se realizaron 30.629 controles vehiculares.

Con ello, Carabineros detectó que 884 vehículos vulneraron los límites y regulaciones a la velocidad de desplazamiento en las vías.

A diferencia de las otras comparaciones, esto representa un 9,1% más respecto del periodo de 2024.

Ahora bien, no se reportaron procedimientos de exceso de velocidad máxima ni por participar en carreras no autorizadas.

Además, se realizaron 6.380 exámenes para la detección de alcohol, logrando detectar que 39 conductores estaban en estado de ebriedad y 13 se encontraban conduciendo bajo la influencia del alcohol.

Respecto a controles narcotest, se efectuaron 57 exámenes procediendo a la detención de 15 conductores.

Por último, se registró que 262 conductores no respetaban el uso de cinturón de seguridad y se que 86 personas no hacían uso del sistema de retención infantil.

Restricción de camiones y pasaje a $1.000

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, comentó sobre el flujo vehicular observado durante este fin de semana largo.

En 24 horas señaló que “ es un fin de semana de contingencia media. Lo que va a ser una contingencia grande será la semana de fiestas patrias. Allí esperamos a más de medio millón de vehículos que salgan”.

“En este caso fueron 420 mil, se están cumpliendo las estimaciones. No hemos tenido mayores incidentes que hayan generado dificultades. Tuvimos un volcamiento de un camión anoche en la Ruta 5 y falleció el conductor”, destacó.

Sumó que “aparte de eso, ha sido un tránsito bastante normal. Ahora estamos con el foco puesto en el domingo , que es la vuelta masiva”.

“Esto va a tener el peaje a $1.000 entre las 7:00 am y las 13:00 de la tarde para buscar que las personas adelanten la vuelta para poder aplanar un poco los flujos”, informó la ministra.

Añadió que “también habrán restricción de camiones en la Ruta 68 y en la Ruta 5 Norte. Esto con la colaboración de los gremios y los conductores de camiones porque generan situaciones complicadas".

López subrayó que “hasta ahora vamos bien, les pido a todos que se preparen para una conducción bien controlada, atenta y respetuosa de las normas”.

Concluyó que “en este fin de semana han bajado los choques por alcance. Hay menos accidentes y menos muertes si comparamos con el año pasado”.