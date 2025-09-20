SUSCRÍBETE
Mundo

Francia confirma la lista de diez países que reconocerán al Estado palestino en la ONU

Un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron, dio a conocer qué naciones respaldarán la iniciativa el próximo lunes, en una reunión al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press
Bandera palestina

Las autoridades francesas confirmaron que diez países reconocerán al Estado palestino en una reunión al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas de la próxima semana, en la cual participará de forma telemática el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, tras el veto de entrada impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

Según confirmó un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron, los países que darán este paso son Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino, además de Francia. La mayoría de ellos ya habían hecho pública su postura al respecto.

La fuente dijo que Macron formalizará el reconocimiento francés del Estado palestino en una conferencia el lunes a las 15.00 horas de Nueva York (19.00 GMT), independiente de la Asamblea General de la ONU.

El presidente francés, Emmanuel Macron. REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo Stephanie Lecocq

Palestina es observador permanente en la ONU desde 2012 y ha presentado varias iniciativas para dar un paso definitivo. Sin embargo, Estados Unidos vetó en abril de 2024 un proyecto de resolución que recomendaba la admisión del Estado palestino como miembro de pleno derecho y la Administración de Donald Trump hasta ahora no ha cambiado de posición.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha sostenido que este tipo de reconocimientos suponen una “recompensa” a las atrocidades de Hamas e, incluso, ha acusado al presidente de Francia de “alimentar el odio antisemita”, tras haber sido el principal promotor para que otros países alcanzaran esta decisión.

“Nuestro programa es positivo. No es un programa de represalias ni de contra represalias. Estamos haciendo un esfuerzo de paz”, dijo la presidencia francesa respecto a las amenazas israelíes.

Sin embargo, “la anexión de Cisjordania es una línea roja clara”, agregó el Palacio del Elíseo. “Es, evidentemente, la peor violación posible de las resoluciones de las Naciones Unidas”, afirmó.

En 2024, países europeos como España, Irlanda, Noruega o Eslovenia ya habían dado el paso del reconocimiento del Estado palestino, dentro de un esfuerzo conjunto que fue duramente reprendido por el Gobierno de Netanyahu.

