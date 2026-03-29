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    Francia detiene a dos nuevos sospechosos por atentado frustrado contra Bank of America en París

    Ya son tres las personas bajo custodia por el caso, incluido un menor. Autoridades vinculan el hecho con el conflicto en Medio Oriente.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Francia detiene a dos nuevos sospechosos por atentado frustrado contra Bank of America en París

    Dos nuevas personas fueron detenidas durante la madrugada de este domingo en el marco de la investigación por el atentado frustrado contra la sede parisina de Bank of America, según informó la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia.

    Con estas capturas, ya son tres los sospechosos bajo custodia policial, incluido un menor de edad cuya detención fue extendida por las autoridades. El caso es liderado por el organismo especializado antiterrorista, que continúa recopilando antecedentes sobre la planificación del ataque.

    El intento de atentado fue frustrado la madrugada del sábado, cuando la policía detuvo a un joven que se disponía a activar un artefacto explosivo frente a las oficinas del banco, ubicadas en la calle Boétie, en París.

    Francia detiene a dos nuevos sospechosos por atentado frustrado contra Bank of America en París

    Antecedentes del ataque

    De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el dispositivo consistía en un bidón de cinco litros con líquido inflamable y un sistema de encendido, además de un petardo con cerca de 650 gramos de material explosivo.

    El sospechoso no actuaba solo. Según antecedentes policiales, estaba acompañado por otro individuo que logró huir del lugar, mientras que un tercer involucrado habría participado en su traslado en vehículo hasta el sitio del ataque.

    Durante los interrogatorios, el detenido afirmó haber sido reclutado a través de la aplicación Snapchat, donde le ofrecieron 600 euros a cambio de ejecutar la operación.

    El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, señaló que el caso tendría relación con la actual situación en Oriente Medio, en un contexto en que las autoridades han reforzado las medidas de seguridad ante posibles amenazas.

    Francia detiene a dos nuevos sospechosos por atentado frustrado contra Bank of America en París

    Desde el inicio del conflicto en la región, el Gobierno francés ha elevado los niveles de alerta, especialmente para resguardar objetivos considerados sensibles, como intereses estadounidenses, lugares de culto judíos y organizaciones vinculadas a opositores iraníes.

    La investigación continúa en curso mientras las autoridades intentan esclarecer la red detrás del ataque y determinar eventuales conexiones internacionales.

    Más sobre:FranciaBank Of AmericaParísAtentadoAtaqueDetenidosEuropa

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