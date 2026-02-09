SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    Su abogado confirmó que Maxwell invocará dicha enmienda constitucional para evitar declarar tras ser citada por una comisión de la Cámara de Representantes, a medida que crece la polémica por la publicación de los archivos de Epstein.

    Por 
    Europa Press
    Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en marzo del 2005. Foto: Archivo

    El equipo legal de Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en la red de pedofilia dirigida por su expareja, el delincuente sexual Jeffrey Epstein, ha informado este lunes de que prevé acogerse a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes estadounidense, el principal comité de investigación del órgano.

    Su abogado, David Markus, ha confirmado durante declaraciones a la cadena NewsNation que Maxwell invocará dicha enmienda constitucional para evitar declarar tras ser citada por dicha comisión a medida que crece la polémica por la publicación de los archivos de Epstein, que recogen información que salpica a decenas de políticos y personalidades de numerosos países del mundo.

    Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Foto: Archivo

    El presidente de la comisión, el republicano James Comer, ha insistido en que es “necesario” escuchar el testimonio de Maxwell. Por su parte, el demócrata Ro Khanna ha afirmado que Maxwell podría “hacer valer este privilegio de manera general leyendo una declaración preparada al comienzo de la comparecencia y negándose a permitir que los miembros de la comisión que la interroguen individualmente a través de su abogado, en lugar de invocar la Quinta Enmienda pregunta por pregunta”.

    Los demócratas siguen acusando al Departamento de Justicia de desviar su propia investigación sobre Maxwell, que se encuentra en un centro penitenciario del estado de Texas tras ser trasladada desde una cárcel federal de Florida.

    El Congreso ha publicado recientemente archivos que incluyen miles de páginas del caso en un intento de transparencia de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, si bien la medida no funcionó porque la mayoría de ellos ya se habían hecho públicos con anterioridad.

    Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El multimillonario llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra -hermano de Carlos III-, Bill Clinton o el actual presidente Donald Trump. Fue descubierto ahorcado en su celda.

