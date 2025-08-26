SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Gobierno condena bombardeo de Israel contra hospital en Gaza y exige investigación

A través de una declaración oficial, la Cancillería advirtió que los ataques en Khan Younis vulneran normas humanitarias básicas y se suman a un historial de hechos que han puesto en riesgo a médicos, rescatistas y periodistas que trabajan en condiciones extremas en Gaza.

Por 
Roberto Martínez
Mahmoud Zaki

A través de una declaración oficial, el gobierno del Presidente Gabriel Boric expresó “su más enérgica condena” al ataque aéreo perpetrado por el ejército de Israel contra el Hospital Nasser, en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza.

En el escrito, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se lamenta la muerte de al menos 20 personas, entre ellas pacientes, personal médico, socorristas y periodistas, enfatizando que este tipo de acciones constituyen “una grave violación del derecho internacional”.

“En particular, Chile condena toda acción que atente contra la libertad de prensa, así como el asesinato y la persecución de periodistas en zonas de conflicto, hechos que constituyen una grave violación del derecho internacional y una amenaza directa al derecho a la información”, señala el texto.

Asimismo, el gobierno reiteró su compromiso con “el respeto irrestricto al derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la protección de la vida humana como principio esencial”, instando a las autoridades israelíes a investigar los hechos y sancionar a los responsables.

Los bombardeos sobre el Hospital Nasser ocurrieron este lunes y se han convertido en uno de los episodios más letales contra profesionales de la prensa en casi dos años de guerra en Gaza.

Según el Ministerio de Salud del enclave, dos ataques consecutivos impactaron la cuarta planta del hospital, provocando la muerte de cinco periodistas palestinos –entre ellos Hussam al-Masri (Reuters), Mariam Abu Dagga (AP), Mohammed Salam (Al Jazeera), Moaz Abu Taha (fotoperiodista independiente) y Ahmad Abu Aziz (Quds Feed)- además de personal médico, rescatistas y pacientes. Decenas de personas resultaron heridas, entre ellas el fotógrafo de Reuters Hatem Khaled.

Naseer Ahmed

El ejército israelí confirmó haber realizado un ataque en la zona del hospital, aunque sin precisar el objetivo, y expresó “su pesar por cualquier daño a personas no implicadas”.

Al respecto, el jefe del Estado Mayor ordenó una investigación inmediata, mientras que la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró lamentar “profundamente” el “trágico accidente” y defendió que los operativos están dirigidos contra Hamas, no contra civiles.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la efectividad de las investigaciones israelíes, señalando que la mayoría de las indagatorias sobre denuncias de crímenes de guerra terminan cerradas sin sanciones.

Por su parte, Hamas acusó a Israel de atacar deliberadamente a médicos y periodistas, calificando el bombardeo como un “crimen de guerra” más en un historial de masacres.

El hospital Nasser, el más grande del sur de Gaza y segundo en importancia en el enclave, ha sido un centro clave para la atención de miles de heridos y desplazados desde el inicio de la guerra. Según Médicos Sin Fronteras, la reducción de su capacidad operativa supone un grave riesgo para la población, ya que concentra servicios médicos vitales que no se encuentran en otros recintos del sur de la Franja.

El ataque al establecimiento médico refleja la complejidad de un conflicto que, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), se ha convertido en uno de los más mortíferos para la prensa en el mundo: al menos 192 comunicadores han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí.

Más sobre:Guerra en Medio OrienteIsraelFranja de GazaPresidente BoricCancilleríaHospital Nasser

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Pudieron sentenciar a Pinochet, pero les resultó aliado”: Petro responde a congresista de EE.UU. en medio de polémica por Cartel de los Soles

Gobierno se querella por asociación criminal tras ataque en Victoria y continúa evaluando si invoca Ley Antiterrorista

Fiestas Patrias: decretan horario acotado para fondas y ramadas en Biobío y Arauco por estado de excepción

Viña Santa Carolina cierra filial en EEUU y principal cliente en Japón reduce compras de vino chileno

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil

Aseguradoras revelan que trabajadores de Codelco son los que más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Lo más leído

1.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

2.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

3.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

4.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

5.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Gobierno se querella por asociación criminal tras ataque en Victoria y continúa evaluando si invoca Ley Antiterrorista
Chile

Gobierno se querella por asociación criminal tras ataque en Victoria y continúa evaluando si invoca Ley Antiterrorista

Fiestas Patrias: decretan horario acotado para fondas y ramadas en Biobío y Arauco por estado de excepción

Minsal ampliará a 16 Servicios de Salud estrategia con test de sangre para priorizar colonoscopías en listas de espera

Viña Santa Carolina cierra filial en EEUU y principal cliente en Japón reduce compras de vino chileno
Negocios

Viña Santa Carolina cierra filial en EEUU y principal cliente en Japón reduce compras de vino chileno

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil

Aseguradoras revelan que trabajadores de Codelco son los que más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo
El Deportivo

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo

Más oros, más medallas y más inversión: el Team Chile celebra su mejor actuación en los Panamericanos Junior

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Roberto Parra se toma las salas: así le fue a Me Rompiste el Corazón en su estreno
Cultura y entretención

Roberto Parra se toma las salas: así le fue a Me Rompiste el Corazón en su estreno

Haz que Regrese, una de las mejores cintas de terror de 2025: “Siempre hay que inspirarse en lo personal”

La destacada actriz mexicana Ángeles Cruz llega al festival nacional Ojo de Pescado

“Pudieron sentenciar a Pinochet, pero les resultó aliado”: Petro responde a congresista de EE.UU. en medio de polémica por Cartel de los Soles
Mundo

“Pudieron sentenciar a Pinochet, pero les resultó aliado”: Petro responde a congresista de EE.UU. en medio de polémica por Cartel de los Soles

Gobierno condena bombardeo de Israel contra hospital en Gaza y exige investigación

Venezuela anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo