    Mundo

    Grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Alemania

    Los autores del crimen accedieron a la bóveda de la sucursal a través de un estacionamiento cercano y perforaron con un gran taladro la pared de la cámara, logrando el millonario botín.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Las autoridades buscan a los autores de un millonario robo en Alemania.

    Las autoridades alemanas han cifrado este martes en cerca de 30 millones de euros el valor del botín sustraído de la bóveda de una caja de ahorros en Gelsenkirchen, una zona a más de 500 kilómetros al oeste de Berlín, en Alemania, por parte de un grupo de ladrones que habrían accedido a la cámara realizando un agujero en una de las paredes.

    “Perpetradores desconocidos aprovecharon la tranquilidad de las vacaciones navideñas para perforar una cámara acorazada con un taladro grande y registrar las cajas de seguridad del interior”, se afirmó a través de un comunicado emitido por la Policía de la ciudad.

    La policía señaló que los autores “accedieron al edificio de la caja de ahorros a través de un aparcamiento y huyeron con los objetos robados”.

    En otro comunicado compartido este martes, la Policía de Gelsenkirchen cifró en “decenas de millones” los daños causados.

    En concreto, según fuentes de seguridad citadas por la agencia alemana dpa, el robo habría afectado a cerca de 3.200 cajas de seguridad, afectando así a más de 2.500 clientes, mientras que las estimaciones preliminares de los investigadores rondan los 30 millones de euros.

    La cifra posicionaría el atraco como uno de los mayores robos a una entidad bancaria en la historia reciente del país germano.

    El asalto, llevado a cabo el lunes, fue descubierto después de que se activara una alarma contra incendios, aunque las autoridades no han detenido a ningún sospechoso hasta el momento.

    La Policía de Gelsenkirchen explicó que dicha alarma había sido activada dos días antes, aunque ni los propios agentes ni los Bomberos desplazados entonces al lugar “encontraron indicios de daños” a su llegada.

    Con todo, el cuerpo policial anunció que sus efectivos han logrado las primeras pistas de la investigación, después de que varios testigos hayan situado a múltiples hombres con bolsas grandes en la escalera de un aparcamiento adyacente en la noche del sábado al domingo.

    Al revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia del propio estacionamiento, los agentes destacaron un Audi RS 6 negro saliendo del lugar la madrugada del lunes, alrededor de la hora estimada del robo. En el interior del vehículo viajaban “hombres enmascarados, uno de los cuales accionó la barrera de salida”, reza el comunicado.

    “La matrícula había sido robada previamente en Hannover”, agrega.

    En este contexto, el texto pide “a los testigos que puedan aportar información sobre el delito o los autores que se pongan en contacto” con las autoridades.

    El robo alarmó a los clientes de la sucursal afectada, que ha pedido a los afectados que eviten acudir a la misma mientras coordinan “con la aseguradora cómo llevar adelante el proceso de indemnización de la manera más favorable posible para los clientes”.

    La policía, por su parte, desplegó varias patrullas y ordenó el cierre total de la sucursal después de que varias personas lograran ingresar al vestíbulo.

