Gurú indio que fue mediador en Venezuela y con las Farc visita Chile

Desde Rio de Janeiro, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar habló con La Tercera. El gurú indio, líder humanitario y embajador de la paz se encuentra haciendo una gira por su campaña “I Stand For Peace” (Yo Estoy Por La Paz), donde ha hecho eventos para el público que lo sigue, y que practican su técnica de meditación y respiración, la “Sudarshan Kriya”.

En 2015, participó como mediador entre la guerrilla de las Farc y el gobierno colombiano, y el año 2019 tuvo una entrevista con Nicolás Maduro, en la cual el mandatario venezolano le solicitó mediación en los diálogos con la oposición: “Hemos acordado que él nos ayude en la medida de sus posibilidades en los procesos de diálogo por la paz, así como ayudó en su momento a Colombia”.

Más allá de los eventos, donde sus devotos y seguidores se cuentan por cientos y miles, su actual gira por Latinoamérica lo ha llevado a encontrarse con distintos líderes del continente: en Brasil se reunió con el Presidente Jair Bolsonaro, y ya está en su agenda otra reunión en Sao Paulo con el candidato y expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva. En Surinam, se reunió con el Presidente Chan Santokhi, que le otorgó la condecoración máxima del país, mientras que en Guyana fue recibido por Mark Phillips, el primer ministro del país.

Este viernes, después de pasar por Bolivia, donde tiene programado conversar con el expresidente Evo Morales, el gurú pasará a Chile, donde tiene agendados distintos programas con la fundación El Arte de Vivir, que difunde sus prácticas de meditación y técnicas.

Después de los años de pandemia, empezó con esta campaña de #IStandForPeace, que lo llevó a una gira mundial por Estados Unidos, Europa y ahora América Latina. ¿Por qué está campaña, y por qué esta región en particular?

Ya sabes, ha habido tanto dolor en el mundo, en todas partes, tanta negatividad. La gente está enojada por un lado, o si no está enojada, deprimida. Hay tendencias suicidas que se han triplicado, entonces la gente se siente muy mal. Por eso comencé esta campaña, #YoEstoyPorLaPaz, para que la gente tenga algo que hacer, empoderar a las personas, generar poder desde adentro con una intención colectiva para tener más paz, y así ayudar. La paz individual es esencial para que se puede lograr alguna paz mundial.

¿Cómo ha sido la gira por Estados Unidos y Europa?

Estos días han sido muy muy buenos. Tuve 29 eventos donde tuve actividades en EE.UU. Estuve en muchos sitios. Y luego de Latinoamérica volveré a India por dos semanas, y de ahí partiré hacia África. Lo que queremos es que se puedan evitar tendencias agresivas en las personas, y la violencia, porque no ayudan a nada.

En Chile, en específico, hay un problema con la salud mental, y un estudio internacional de Ipsos señala que es el segundo país en el mundo con peor salud mental tras la pandemia. ¿Qué opina y hace usted con esto?

Es un tema con el que hay que trabajar, porque eso es lo que hacemos: manejar este tipo de problemas a través de ciertas prácticas, comprensión, y sé que es un problema muy grave y serio. Por eso se han diseñado programas.

La gente de Chile ha estado llamando de hace mucho tiempo. Estuvo en 1999, hace mucho tiempo, y ahora voy a ir porque me han convocado después de 22 años. Fue muy bueno ese momento, tuvimos un programa de meditación, un entrenamiento para instructores que están trabajando y ayudando a la gente, pero necesitamos más: más facilitadores, más instructores para ayudar a la salud y al bienestar mental de las poblaciones. Hay muchos estudios científicos que se han realizado que muestran como la meditación, las técnicas de respiración, la técnica Sudarshan Kriya traen resiliencia, robustez a nivel mental, fuerza, solidez.

Algo que recuerdo hace 22 años, cuando estuve en Chile, fue ver las montañas de los Andes, ese es mi recuerdo. La hermosura, la belleza de las montañas. Me llevaron a hacer un poco de trekking en ese tiempo, y ya era hora de que regrese.

Tengo entendido que espera conocer al Presidente Boric durante su visita a Chile. ¿Está en su agenda? ¿Cómo va eso?

La verdad es que no sé específicamente, eso habrá que preguntarle a los organizadores. Yo solamente voy para estar con la gente, para dar un programa al público, abierto para la gente. Hablar sobre salud mental, y si hay líderes que se van a encontrar conmigo, no sé específicamente, no me han informado.

En Colombia, usted actúo como mediador de paz en las negociaciones entre las Farc y el gobierno. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se ha replicado en otros países?

Sí, también en India. En muchos lugares de India, en conflictos con ciertos grupos de rebeldes, el gobierno. También en países como Irán, para unir partes divididas. En Filipinas hemos hecho trabajo para bajar la radicalización: es un tipo de tareas que venimos haciendo en el mundo.

En Colombia, les solicité en esa época que tenían que poder abrazar el principio gandhiano de la no violencia, a las guerrillas. Y estoy muy contento de lo que se hizo. El proceso de paz tuvo altos, tuvo bajos, pero espero que esto continúe avanzando positivamente. Estoy feliz de que al final ese grupo terminase formando un partido político, y entraron a participar sin violencia. La violencia no ayuda nunca a nadie, y nadie gana a través de la violencia ni de la guerra. Por eso es necesario ser activo, y al mismo tiempo, pacífico. Ser dinámico y tener un pensamiento progresivo.

Gurudev en las conversaciones de paz entre las Farc y el Estado colombiano, en La Habana, Cuba. Foto: AP

Ya se reunió con Jair Bolsonaro y espera hacerlo con Lula da Silva. ¿Cuál es su opinión de la situación en Brasil?

Trabajamos algo muy interesante aquí en Brasil, con las fuerzas de la policía. Hacemos un trabajo importante en las prisiones, hemos transformado la vida de muchas personas en las cárceles, 5.000 personas en las prisiones de Río se han beneficiado, y también con la fuerza policial en Bahía, se han hecho cosas importantes. También en Argentina se está trabajando en muchos penales.

También me encantaría ser mediador entre cualquier tipo de grupo étnico, mapuches, yo puedo ayudar a traer diálogo y paz. Yo estoy totalmente disponible para hacer algo así, también ahí.