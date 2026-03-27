Hackers proiraníes divulgan cientos de documentos e imágenes privadas del director del FBI

Un grupo de piratas informáticos proiraníes ha comenzado a divulgar un archivo de documentos e imágenes privadas del director de la Agencia Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, Kash Patel, en una filtración verificada por fuentes oficiales el Departamento de Justicia a Fox News, si bien no han querido precisar si las fotos que han comenzado a circular por Internet son auténticas.

BREAKING: FBI says 'malicious actors' targeted Kash Patel's personal email as Iran-based hacking group claims responsibility pic.twitter.com/D7rczO0Ngk — Fox News (@FoxNews) March 27, 2026

“Hoy, una vez más, el mundo ha sido testigo del colapso de las supuestas leyendas de la seguridad estadounidense”, hace saber el grupo Handala Hack en su nueva página web, una semana después de que el Departamento de Justicia anunciara la confiscación de al menos dos dominios web relacionados con el grupo como parte de una operación para “desmantelar programas de ciberataques y represión transnacional”, así como “operaciones psicológicas” que ha atribuido a la Inteligencia iraní.

En represalia, Handala ha decidido “responder al ridículo espectáculo” ofrecido por el FBI al apropiarse de los dominios y anunciar recompensas por los integrantes de este grupo con un pirateo que “ha quedado grabado para siempre en el recuerdo”.

🚨‼️ BREAKING: FBI Director Kash Patel's Gmail account was hacked

by Iranian nation-state hackers.



They have published his entire inbox, including mails on his home in India, private life, personal data, business dealings and travel history (Havana, Cuba!). pic.twitter.com/stYtjklOyU — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) March 27, 2026

“Los supuestos sistemas ‘impenetrables’ del FBI fueron doblegados en cuestión de horas por nuestro equipo. Toda la información personal y confidencial de Kash Patel, incluyendo correos electrónicos, conversaciones, documentos e incluso archivos clasificados, está ahora disponible para su descarga pública”, ha indicado la organización.

“El FBI es solo un nombre, y detrás de este nombre no hay seguridad real. Si su director puede ser sobornado con tanta facilidad, ¿qué espera de sus empleados de menor rango?”, se pregunta el grupo al final del comunicado.