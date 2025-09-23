Hallan un conjunto de dispositivos capaces de colapsar la red celular cerca de sede de la ONU en Nueva York
Según The New York Times, el Servicio Secreto descubrió más de 100.000 tarjetas SIM y 300 servidores que podrían desactivar torres de telefonía móvil o utilizarse para realizar vigilancia.
El Servicio Secreto de Estados Unidos encontró e incautó una red ilícita de equipos sofisticados en la región de Nueva York, capaz de bloquear la red celular mientras unos 150 líderes extranjeros se preparaban para reunirse en las cercanías para la Asamblea General anual de la ONU, anunció la agencia el martes.
Según The New York Times, las autoridades afirmaron que la red de comunicaciones anónimas, que incluía más de 100.000 tarjetas SIM y 300 servidores, podría interferir con los servicios de respuesta a emergencias y utilizarse para realizar comunicaciones cifradas. Un funcionario indicó que la red era capaz de enviar 30 millones de mensajes de texto por minuto, de forma anónima. El funcionario añadió que la agencia nunca antes había presenciado una operación tan extensa.
La red fue descubierta como parte de una investigación más amplia del Servicio Secreto sobre amenazas a las telecomunicaciones dirigidas a altos funcionarios del gobierno, según los investigadores. Distribuidos en múltiples sitios, los servidores funcionaban como bancos de teléfonos celulares simulados, capaces de generar llamadas y mensajes masivos, saturar las redes locales y enmascarar a los delincuentes que utilizaban comunicaciones cifradas, indicaron las autoridades citadas por The Associated Press.
“Es innegable lo que este sistema es capaz de hacer”, dijo Matt McCool, agente especial a cargo de la oficina de campo del Servicio Secreto en Nueva York. “Puede derribar torres de telefonía móvil, impidiendo así que la gente se comunique, ¿verdad?... No se pueden enviar mensajes de texto ni usar el celular. Y si a eso se suma algún otro evento relacionado con la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya saben, pónganse a pensar, podría ser catastrófico para la ciudad”.
La Asamblea General de la ONU atrae a más de un centenar de líderes extranjeros y sus equipos, y se ha descrito como el Super Bowl de los juegos de espionaje. La magnitud del equipo descubierto sugiere que la red podría formar parte de una operación de vigilancia nacional, afirman expertos citados por The New York Times.
Anthony J. Ferrante, director global de ciberseguridad de FTI, consultora internacional, afirmó que la operación parecía sofisticada y costosa.
“Mi intuición me dice que se trata de espionaje”, declaró Ferrante, quien anteriormente ocupó altos cargos de ciberseguridad en la Casa Blanca y el FBI.
Además de interferir la red celular, añadió, una cantidad tan grande de equipos cerca de las Naciones Unidas podría utilizarse para espionaje.
James A. Lewis, investigador de ciberseguridad del Centro de Análisis de Políticas Europeas en Washington, dijo que sólo un puñado de países podrían llevar a cabo una operación así, entre ellos Rusia, China e Israel.
