SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Hamas acusa a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos

“Parece que Netanyahu busca sabotear el acuerdo de alto el fuego antes de su aplicación, señaló un alto cargo del brazo político de Hamas.

Por 
Europa Press
Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Un alto cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha acusado este jueves al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de “intentar sabotear” el acuerdo alcanzado horas antes para la Franja de Gaza en torno a la excarcelación de presos palestinos a cambio de la liberación de los rehenes que siguen retenidos en el enclave desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

“Parece que Netanyahu busca sabotear el acuerdo de alto el fuego antes de su aplicación, retractándose de las listas de prisioneros en un intento de socavar los entendimientos”, ha dicho Mahmud Mardaui, alto cargo del brazo político del grupo islamista, a través de un mensaje en su cuenta en la red social X.

“Esta acción revela sus intenciones respecto a otros asuntos relacionados con la retirada (de las tropas israelíes de Gaza), la reconstrucción y la apertura de los cruces fronterizos hacia y desde Israel”, ha alertado, apenas unas horas después del acuerdo entre las partes al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras ello, Hazem Qasem, uno de los portavoces de Hamas, ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión qatarí Al Yazira que Israel “intenta manipular las fechas, listas y algunos de los plazos pactados”, antes de afirmar que la delegación israelí se muestra “evasiva” en lo relativa a “las listas de prisioneros, la retirada y el retorno de los desplazados”.

“La ocupación debe ceñirse a lo pactado. Pedimos a los mediadores que la presionen”, ha subrayado. “Lo que entendemos de lo que nos dicen los mediadores es que el acuerdo marca el inicio del fin de la guerra de exterminio en Gaza”, ha afirmado, antes de confirmar que todos los rehenes, vivos y muertos, serán entregados por Hamás en la primera fase del acuerdo.

Mardaui había señalado poco antes que el acuerdo “no es un favor por parte de nadie, si no el fruto de la legendaria firmeza mostrada por el pueblo (...) y los enormes sacrificios y heroísmo que crearon la epopeya del 8 de octubre”. “Lo que la ocupación no pudo imponer mediante el genocidio y el hambre, no logró obtenerlo en la mesa de negociaciones”, ensalzó.

“Netanyahu y su gobierno fascista no han logrado desplazar a nuestro pueblo, que permanece en su tierra a la espera del regreso del resto de su diáspora, recuperar por la fuerza a sus cautivos ni quebrantar nuestra resistencia. No lograrán imponer sus agendas y planes en nuestra tierra y nuestros lugares sagrados”, manifestó en un comunicado en su cuenta en X.

En este sentido, hizo hincapié en que el acuerdo “representa un logro puramente nacional que satisface las demandas básicas del pueblo: el fin de la agresión, el regreso de los desplazados, la retirada de la ocupación, un acuerdo de intercambio de prisioneros y el lanzamiento de esfuerzos de ayuda humanitaria y reconstrucción”.

Trump ha desvelado en la madrugada de este jueves que las partes han aceptado su propuesta tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto, tras lo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha hablado de “un gran día para Israel” y ha anunciado que su Ejecutivo se reunirá hoy para firmar el acuerdo. Por su parte, Hamás ha confirmado “un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros”.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaIsraelHamasNetanyahu

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación del acuerdo

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Martínez (FA) y apuesta de Boric de desplegar FF.AA. por decreto: “No me gusta ese mecanismo, pero estoy abierta a discutirlo”

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

3.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Rating del miércoles 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”
Chile

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Martínez (FA) y apuesta de Boric de desplegar FF.AA. por decreto: “No me gusta ese mecanismo, pero estoy abierta a discutirlo”

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia
Negocios

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia

Telefónica Chile reconoce “diversas” manifestaciones de interés por sus activos, pero descarta negociaciones avanzadas

Karen Thal dice que la queja de los empresarios es siempre la falta de reglas claras: “Eso ha estado más difícil en los últimos años”

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos
Tendencias

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20
El Deportivo

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El último deseo de Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento

Dónde y a qué hora ver el amistoso entre Chile y Perú por TV abierta y streaming

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

John Cena, nazis y deseo de venganza: la serie Peacemaker según dos de sus protagonistas

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación del acuerdo
Mundo

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación del acuerdo

Hamas acusa a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos

Guerra Fría 2.0: ¿Se aproxima una nueva “crisis del Caribe”?

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?