Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) condenó este jueves la inclusión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Junta de Paz para la Franja de Gaza, concebida y liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para supervisar el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en el territorio ocupado.

“Condenamos enérgicamente la inclusión del criminal de guerra y jefe del gobierno de ocupación, Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional, en la Junta de Paz”, aseguró Hamas en un comunicado replicado por el diario Filastin.

Para luego agregar: “Consideramos que esto es una grave indicación de que se contradicen los principios de justicia y rendición de cuentas”.

Esto porque para el grupo islámico el premier israelí “continúa obstruyendo el acuerdo de alto el fuego en Gaza y perpetra las violaciones más atroces atacando a civiles desarmados, destruyendo barrios e instalaciones públicas y atacando refugios, a pesar de que el alto el fuego lleva más de tres meses en vigor”.

“La ocupación es la raíz del terrorismo y su continuación constituye una amenaza directa a la paz y la seguridad regional e internacional”, subrayó, antes de señalar que “los primeros pasos para lograr la estabilidad radican en detener la violaciones” perpetradas por Israel y “poner fin irrevocablemente” a su ocupación.

Por último, el movimiento palestino instó a “exigir responsabilidades a todos los responsables del genocidio y la política sistemática de hambruna, empezando por el criminal de guerra Benjamin Netanyahu”.

El líder israelí aceptó el miércoles la oferta de Trump, que oficializó esta jornada la iniciativa en Davos, Suiza, a pesar de que días antes había criticado el anuncio, sosteniendo que “no fue coordinado con Israel y es contrario a su política”, debido principalmente a la presencia de Qatar y Turquía en el citado organismo.

Prime Minister's Office announcement:



Prime Minister Benjamin Netanyahu has announced that he accepts the invitation of US President Donald Trump and will become a member of the Board of Peace, which is to be comprised of world leaders. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 21, 2026

De esta forma, el primer ministro de Israel pasará, tras más de dos años de ofensiva y teniendo aún tropas y territorio ocupado, a ser parte de la entidad que, según la Casa Blanca, debe “proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo”.

La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y será encabezada por Trump, estará integrada por personas de su confianza, como el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio y el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff, además de jefes de Estado del mundo.

Entre estos últimos se cuentan el mandatario argentino, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; el primer ministro húngaro, Viktor Orbán; el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.