SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    El Movimiento de Resistencia Islámica aseguró que el primer ministro israelí no debe ser parte del organismo concebido por Trump, tras acusarlo de “obstruir el acuerdo de alto el fuego" y de seguir realizando ataques contra "civiles desarmados".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Leah Millis

    El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) condenó este jueves la inclusión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Junta de Paz para la Franja de Gaza, concebida y liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para supervisar el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en el territorio ocupado.

    “Condenamos enérgicamente la inclusión del criminal de guerra y jefe del gobierno de ocupación, Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional, en la Junta de Paz”, aseguró Hamas en un comunicado replicado por el diario Filastin.

    Para luego agregar: “Consideramos que esto es una grave indicación de que se contradicen los principios de justicia y rendición de cuentas”.

    Esto porque para el grupo islámico el premier israelí “continúa obstruyendo el acuerdo de alto el fuego en Gaza y perpetra las violaciones más atroces atacando a civiles desarmados, destruyendo barrios e instalaciones públicas y atacando refugios, a pesar de que el alto el fuego lleva más de tres meses en vigor”.

    “La ocupación es la raíz del terrorismo y su continuación constituye una amenaza directa a la paz y la seguridad regional e internacional”, subrayó, antes de señalar que “los primeros pasos para lograr la estabilidad radican en detener la violaciones” perpetradas por Israel y “poner fin irrevocablemente” a su ocupación.

    Por último, el movimiento palestino instó a “exigir responsabilidades a todos los responsables del genocidio y la política sistemática de hambruna, empezando por el criminal de guerra Benjamin Netanyahu”.

    El líder israelí aceptó el miércoles la oferta de Trump, que oficializó esta jornada la iniciativa en Davos, Suiza, a pesar de que días antes había criticado el anuncio, sosteniendo que “no fue coordinado con Israel y es contrario a su política”, debido principalmente a la presencia de Qatar y Turquía en el citado organismo.

    De esta forma, el primer ministro de Israel pasará, tras más de dos años de ofensiva y teniendo aún tropas y territorio ocupado, a ser parte de la entidad que, según la Casa Blanca, debe “proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo”.

    La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y será encabezada por Trump, estará integrada por personas de su confianza, como el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio y el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff, además de jefes de Estado del mundo.

    Entre estos últimos se cuentan el mandatario argentino, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; el primer ministro húngaro, Viktor Orbán; el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

    Más sobre:Guerra Medio OrienteBenjamin NetanyahuHamasJunta de PazDonald TrumpGazaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    A menos de 50 días del fin del gobierno de Boric, proyectos en evaluación ambiental suman US$91.111 millones

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    Cevdet Caner, dueño de minera Tres Valles: “Empresa pagará US$500 millones en impuestos en los próximos diez años”

    SQM emite bono por US$600 millones en los mercados internacionales

    Dictan internación provisoria para sujeto extraditado de Argentina por homicidio frustrado de carabinero

    Lo más leído

    1.
    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    2.
    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    3.
    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    4.
    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    5.
    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dictan internación provisoria para sujeto extraditado de Argentina por homicidio frustrado de carabinero
    Chile

    Dictan internación provisoria para sujeto extraditado de Argentina por homicidio frustrado de carabinero

    Sin la presencia de Frei Ruiz-Tagle y el PC: se realiza homenaje por muerte de expresidente Eduardo Frei Montalva

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050
    Negocios

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    A menos de 50 días del fin del gobierno de Boric, proyectos en evaluación ambiental suman US$91.111 millones

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar
    El Deportivo

    “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores

    Manuel Pellegrini lamenta la insólita lesión de Lo Celso en el Betis: “Su entrada era importante, pero duró un minuto”

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”
    Mundo

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Avanza en el Parlamento venezolano ley que abre la explotación petrolera al sector privado

    Agentes del servicio migratorio de EE.UU. detienen a niño de 5 años en operativo en Minnesota

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer