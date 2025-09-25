SUSCRÍBETE
Mundo

Hamas critica a Abbas por “apoyar las demandas de la ocupación fascista” al reclamar que entreguen las armas

Desde el movimiento además apuntaron que "el rechazo de Abbas a cualquier papel de Hamas en el gobierno representa una sumisión inaceptable a presiones y dictados externos".

Claudio Portilla 
Claudio Portilla
Foto: Reuters. Ramadan Abed

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha cargado contra el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, por sus últimas críticas al grupo y ha lamentado que “apoye las demandas de la ocupación fascista sobre el desarme de la resistencia”, en referencia a sus llamamientos a que el grupo islamista entregue las armas como parte de un acuerdo para poner fin al conflicto.

Izat al Rishq, alto cargo del brazo político de Hamás, ha dicho que el grupo “lamenta la condena del presidente de la Autoridad Palestina de la resistencia” durante su discurso en Nueva York sobre la cuestión de Palestina, “en un momento en el que la ocupación y los colonos están causando el caos en localidades y aldeas en la Cisjordania ocupada y ante la más peligrosa guerra de exterminio y erradicación en la historia del pueblo palestino en Gaza”.

“El rechazo de Abbas a cualquier papel de Hamas en el gobierno representa una sumisión inaceptable a presiones y dictados externos, una desviación de los pilares de las relaciones nacionales internas y del resultado de las rondas de diálogo nacional y los acuerdos firmados”, ha sostenido, según ha recogido el diario palestino ‘Filastin’.

“Supone un asalto a la voluntad del pueblo palestino, capaz de determinar su destino y elegir a quien quiere que le gobierne”, ha agregado, antes de reseñar que esta “decepcionante” posición llega además después de que Estados Unidos bloqueara el desplazamiento de Abbas a Nueva York para participar en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participará por videoconferencia.

Así, Al Rishq ha incidido además en que la posición de Abbas tiene lugar “ante las claras políticas de la ocupación que afirman el rechazo del establecimiento del Estado palestino y sus esfuerzos continuados para socavar a la Autoridad Palestina, ocupar la Franja de Gaza, anexionar Cisjordania y judaizar Jerusalén”.

“El pueblo palestino espera que la cúpula de la Autoridad Palestina adopte posiciones nacionales serias que rompan la ecuación que la ocupación intenta imponer en la escena palestina, entre ellas la ruptura de los grilletes del protectorado externo y la coordinación a nivel de seguridad con la ocupación”, ha sostenido.

“Nuestro pueblo también espera el camino de la unidad nacional ante la ocupación fascista, hasta que las aspiraciones de nuestro pueblo por la libertad, la dignidad y el establecimiento con un Estado palestino con Jerusalén como capital se vean cumplidas”, ha remachado, en medio de las crecientes tensiones entre Hamás y Al Fatá, el partido liderado por Abbas.

Abbas ha defendido en varias ocasiones que Hamas entregue las armas y ha abogado incluso por un despliegue de tropas internacionales en Gaza para proteger a la población una vez se llegue a un acuerdo para el fin de la ofensiva de Israel, en el marco de su plan para lograr un acuerdo de paz en Oriente Próximo que incluye el control del enclave por parte del Gobierno palestino.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.400 palestinos muertos y cerca de 167.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.

