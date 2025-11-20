BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Herido un militar surcoreano por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte

    La explosión ha tenido lugar a las 9.20 horas (hora local) en la parte occidental de la Zona Desmilitarizada en Paju, al noroeste de Seúl

     
    Foto referencial. Tropas norcoreanas.

    Al menos un militar de Corea del Sur ha resultado herido este jueves a causa de una explosión registrada en la Zona Desmilitarizada, que separa las dos Coreas, sin que por el momento haya detalles sobre las causas del incidente, en medio del aumento de las tensiones entre Seúl y Pyongyang.

    Fuentes oficiales citadas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap han especificado que la explosión ha tenido lugar a las 9.20 horas (hora local) en la parte occidental de la Zona Desmilitarizada en Paju, al noroeste de Seúl. La víctima es un sargento que participaba en una misión para localizar posibles minas antipersona.

    Asimismo, han afirmado que el hombre portaba material protector antiminas y han asegurado que su vida no corre peligro, mientras que las autoridades han abierto una investigación en torno al incidente, sobre el que por ahora no se han pronunciado ni Seúl ni Pyongyang.

    El Ministerio de Defensa surcoreano propuso la semana pasada a Corea del Norte mantener conversaciones a nivel militar para delimitar con claridad la Línea de Demarcación Militar (MDL, según sus siglas en inglés), con el objetivo declarado de evitar cualquier enfrentamiento armado en la frontera común.

    Corea del Norte, que por ahora no ha respondido positivamente a los llamamientos del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, para retomar un diálogo político e intentar acercar posturas con la intención de resolver el conflicto, no ha respondido por ahora a la propuesta. La última vez que Seúl y Pyongyang -que siguen técnicamente en guerra- mantuvieron conversaciones a nivel militar fue en 2018.

    Más sobre:MundoCorea del SurCorea del NorteKim Jong-Un

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo es el nuevo plan de Trump para acabar con la invasión de Rusia en Ucrania

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    La ONU expresa su “preocupación” por el ataque israelí en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

    Persona es baleada en la cabeza en plena vía pública en Estación Central

    Soy psiquiatra de Harvard y esta dieta está mostrando mejoras en depresión y otros trastornos mentales

    Científicos crean un robot que viaja por la sangre para administrar medicamentos: así es cómo se ve

    Lo más leído

    1.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    2.
    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    3.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    4.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    5.
    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 20 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 20 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Persona es baleada en la cabeza en plena vía pública en Estación Central
    Chile

    Persona es baleada en la cabeza en plena vía pública en Estación Central

    Temblor hoy, jueves 20 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tragedia en Torres del Paine: recuperan los cinco cuerpos y evacúan a los sobrevivientes entre reproches a Conaf

    Utilidades de SQM suben 35,7% en el tercer trimestre y aporte a Corfo alcanza a US$70 millones
    Negocios

    Utilidades de SQM suben 35,7% en el tercer trimestre y aporte a Corfo alcanza a US$70 millones

    Bono por hijo ha beneficiado a más de 1 millón de mujeres desde su creación y se han pagado más de US$1.700 millones

    Presupuesto: oposición advierte que gobierno deberá negociar ajuste de ingresos y gastos en el Senado antes de votar partidas

    Cómo es el nuevo plan de Trump para acabar con la invasión de Rusia en Ucrania
    Tendencias

    Cómo es el nuevo plan de Trump para acabar con la invasión de Rusia en Ucrania

    Soy psiquiatra de Harvard y esta dieta está mostrando mejoras en depresión y otros trastornos mentales

    Científicos crean un robot que viaja por la sangre para administrar medicamentos: así es cómo se ve

    El extraordinario formato que pretende Sudamérica para las Eliminatorias del Mundial 2030
    El Deportivo

    El extraordinario formato que pretende Sudamérica para las Eliminatorias del Mundial 2030

    El millonario motivo por el que la directiva del Barcelona le pidió a Robert Lewandowski que deje de hacer goles

    Histórico uruguayo critica el trabajo de Marcelo Bielsa: “Los jugadores lo han manifestado varias veces y sigue todo igual”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E
    Cultura y entretención

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    La noche mágica de Oasis en el Estadio Nacional cargada de hits y fervor popular

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

    Herido un militar surcoreano por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte
    Mundo

    Herido un militar surcoreano por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte

    La ONU expresa su “preocupación” por el ataque israelí en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

    Israel anuncia que ha desarticulado una red de Hamas que planeaba atentar en Alemania

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?