Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

Este martes, la ONG Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente al año 2025, informe que encendió las alarmas en Europa Occidental y la Unión Europea, al confirmar un estancamiento e incluso retroceso en la última década, con una caída del promedio regional de 66 a 64 puntos.

Cabe señalar que el IPC clasifica a 182 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy limpio).

En ese contexto, Hungría aparece nuevamente percibido como el país más corrupto de la Unión Europea, con apenas 40 puntos, compartiendo el último lugar con Bulgaria.

El estudio también muestra que democracias tradicionalmente bien evaluadas, como Francia, Suecia y los Países Bajos, han registrado descensos, mientras que países como Dinamarca (89), Finlandia (88) y Noruega (81) siguen liderando el ranking global.

Para Transparencia Internacional, la corrupción no es inevitable, pero requiere liderazgo decidido, instituciones independientes y reformas ambiciosas.

El reporte subraya que el caso húngaro no es aislado, sino representativo de una tendencia preocupante, como lo es el debilitamiento de los controles democráticos, la rendición de cuentas y la independencia institucional.

Bajo el gobierno del primer ministro Viktor Orbán -visitado la semana pasada por el presidente electo José Antonio Kast en su gira por Europa- Transparencia Internacional advirtió intentos por utilizar el discurso de la transparencia para justificar mayores facultades estatales orientadas a cerrar ONG y medios críticos, lo que ha sido leído como una amenaza directa a la sociedad civil y a la libertad de prensa.

Primer ministro húngaro, Viktor Orbán ZOLTAN FISCHER

Hungría, corrupción y poder concentrado

Según el IPC, Hungría se mantiene como el peor evaluado del bloque europeo debido a persistentes denuncias de corrupción en el sector público, captura del Estado por intereses privados y falta de sanciones efectivas a altos cargos.

La ONG también cuestiona la respuesta de la propia Unión Europea, acusándola de haber reaccionado con tibieza frente al progresivo desmantelamiento de las salvaguardias democráticas en algunos Estados miembros.

“El liderazgo débil y la falta de rendición de cuentas están erosionando la confianza pública”, advierte el informe, que también alerta sobre ataques a denunciantes, medios independientes y organizaciones de la sociedad civil, elementos clave para detectar abusos de poder.