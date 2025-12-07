VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Filtración de agua en el Louvre daña cientos de documentos de su biblioteca de egiptología

    Una avería en el sistema de ventilación provocó daños en entre 300 y 400 textos científicos del siglo XIX y XX.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Una filtración de agua en el sistema de ventilación dañó entre 300 y 400 documentos pertenecientes a la biblioteca del departamento de egiptología del Museo del Louvre, en París.

    El problema fue detectado el pasado 26 de noviembre, aunque recién este domingo la administración lo hizo público.

    Según explicó Francis Steinbock, vicegerente del museo, a medios franceses, el material afectado corresponde principalmente a revistas especializadas y documentación científica de los siglos XIX y comienzos del XX, utilizadas por investigadores.

    Si bien los daños aún están siendo evaluados, aseguró que una gran parte de los documentos podría ser restaurada. “Ningún objeto patrimonial se ha visto afectado por estos daños. En este momento no tenemos pérdidas irreparables”, afirmó.

    De acuerdo con el portal especializado La Tribune de l’Art, el deterioro del sistema de ventilación era un problema conocido desde hace tiempo, pero la falta de presupuesto había impedido su reparación. Steinbock confirmó que los trabajos estaban programados recién para septiembre de 2026.

    La fuga ocurrió en el ala Mollien y afectó a una de las tres salas de la biblioteca de egiptología. El incidente motivó la reacción del sindicato CFDT-Cultura, que difundió un comunicado advirtiendo que la situación del museo “lleva demasiado tiempo deteriorándose”.

    La organización gremial anunció que realizará una asamblea este lunes para abordar los hechos.

