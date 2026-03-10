SUSCRÍBETE
    Mundo

    Imputan a "dos presuntos terroristas" por el lanzamiento de objetos que contenían explosivos contra residencia del alcalde de Nueva York

    La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que los acusados "intentaron bombardear una protesta" con explosivos que según la policía local, pudo ocasionar graves daños y muertos.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press

    La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este lunes la acusación contra “dos presuntos terroristas inspirados por Estado Islámico” vinculados a una protesta realizada el sábado frente a la mansión Gracie, residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, donde hubo el lanzamiento de objetos que contenían explosivos.

    “Hemos acusado a los dos presuntos terroristas inspirados por Estado Islámico que intentaron bombardear una protesta en la ciudad de Nueva York. No permitiremos que la ideología venenosa y antiamericana de Estado Islámico amenace a esta nación. Nuestras fuerzas del orden permanecerán vigilantes”, declaró Bondi en un mensaje en redes sociales.

    Sus palabras llegan después de que la Policía de Nueva revelara que al menos uno de los artefactos incendiarios contenía material explosivo y “podría haber causado graves lesiones e incluso la muerte”, según la comisaria, Jessica Tisch.

    La manifestación antiislamista tuvo en frente una contraprotesta en repulsa y derivó en enfrentamientos que terminaron con la detención de seis personas, incluidos los dos sujetos por el citado lanzamiento.

    Tras el incidente, un portavoz de Mamdani afirmó que “afortunadamente el alcalde y la primera dama están a salvo, aunque lo ocurrido es un crudo recordatorio de las amenazas que los dos sufren habitualmente”.

    Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York. Fue elegido en las elecciones del 4 de noviembre tras imponerse en las primarias del Partido Demócrata pese a sus postulados socialdemócratas y pertenecer al partido Socialistas Demócratas de América (DSA, por sus siglas en inglés).

    Juró su cargo sobre el Corán, el libro sagrado musulmán, el pasado 1 de enero.

    Más sobre:Estados UnidosNueva YorkExplosivosZohran Mamdani

