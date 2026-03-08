SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Detectan explosivos en objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York

    Zohran Mamdani habría estado dentro de su hogar cuando se produjo el incidente con los artefactos explosivos improvisados, en el marco de una manifestación antiislamista convocada por un grupo relacionado con un activista de extrema derecha.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Europa Press/Contacto/Derek Fren

    La Policía de Nueva York dio a conocer este domingo que al menos uno de los artefactos incendiarios lanzados el sábado contra la Mansión Gracie, residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, contenía material explosivo.

    “El Escuadrón de Bombas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha realizado un análisis preliminar de un dispositivo que se encendió y desplegó en una protesta ayer y ha determinado que no es un dispositivo falso ni una bomba de humo”, explicó la comisaria Jessica Tisch.

    “De hecho, era un artefacto explosivo improvisado que podría haber causado graves lesiones e incluso la muerte”, añadió Tisch en un mensaje publicado en redes sociales.

    Además, aseguró que el dispositivo será objeto de exámenes y pruebas adicionales y también se analizará un segundo artefacto.

    De acuerdo a la cadena NBC de Nueva York, Mamdani habría estado dentro de la vivienda cuando se produjo en incidente con el artefacto explosivo, en el marco de una manifestación antiislamista que se realizó el sábado fuera de su hogar.

    La misma comisionada policial había informado ayer a la prensa que la protesta fue organizada por personas relacionadas con Jake Lang, un activista de extrema derecha que está en contra de la supuesta “islamización” de Nueva York.

    Durante la manifestación fueron detenidas dos personas que intentaron activar dos “artefactos sospechosos”, como informó Tisch en su cuenta en X.

    “Emir Balat e Ibrahim Kayumi fueron detenidos ayer en el lugar de los hechos y están bajo custodia por este asunto”, detalló en su publicación.

    La Policía ya trabaja en este caso junto a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y con el FBI a través de su Fuerza de Tarea Conjunta sobre Terrorismo.

    Fuentes policiales le informaron a CBS News que uno de los dispositivos era una botella de bebida deportiva que contenía material explosivo, colocada dentro de frascos de vidrio y rodeada de fragmentos o tuercas y tornillos.

    Tras los incidentes del sábado, un portavoz de Mamdani le declaró a NBC que “afortunadamente el alcalde y la primera dama están a salvo, aunque lo ocurrido es un crudo recordatorio de las amenazas que los dos sufren habitualmente”.

    Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York, elegido en las elecciones del 4 de noviembre tras imponerse en las primarias del Partido Demócrata y juró su cargo sobre el Corán, el libro sagrado musulmán, el pasado 1 de enero.

    En una declaración este domingo, el mismo alcalde mencionó específicamente a Lang y dijo que la protesta frente a Gracie Mansion estaba “arraigada en la intolerancia y el racismo” y no tenía cabida en la ciudad de Nueva York.

    “Es una afrenta a los valores de nuestra ciudad y a la unidad que define quiénes somos”, dijo en su cuenta en la red social X.

    A aunque no nombró a los dos hombres arrestados por los dispositivos explosivos improvisados, afirmó que “intentar usar un artefacto explosivo y herir a otros no solo es criminal, sino reprensible y la antítesis de quienes somos”.

    Más sobre:Nueva YorkAlcaldeZohran MamdaniArtefactos incendiariosExplosivosProtestaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Candidato al Congreso en Colombia es detenido tras control policial por presunto intento de soborno

    Hallan cadáver dentro de una caja abandonada en la vía pública de Quinta Normal

    Irán nombra a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre en ataques de EE.UU. e Israel

    Experto catarí: “La magnitud y naturaleza de las acciones de Irán han obligado a Catar a responder para salvaguardar su soberanía y seguridad”

    Un séptimo militar estadounidense fallece durante conflicto entre EE.UU., Israel e Irán

    Durante el 8M: militantes DC piden verdad y justicia para concejala de Villa Alegre desaparecida en 2025

    Lo más leído

    1.
    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    2.
    Reportan explosión e incendio en depósitos de combustible del aeropuerto internacional de Kuwait tras ataque con drones iraníes

    Reportan explosión e incendio en depósitos de combustible del aeropuerto internacional de Kuwait tras ataque con drones iraníes

    3.
    EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

    EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

    4.
    Irán: el modelo venezolano en la mente de Trump

    Irán: el modelo venezolano en la mente de Trump

    5.
    Guerra en Irán: El nuevo mapa de poder que se configura en Medio Oriente

    Guerra en Irán: El nuevo mapa de poder que se configura en Medio Oriente

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Hallan cadáver dentro de una caja abandonada en la vía pública de Quinta Normal
    Chile

    Hallan cadáver dentro de una caja abandonada en la vía pública de Quinta Normal

    Durante el 8M: militantes DC piden verdad y justicia para concejala de Villa Alegre desaparecida en 2025

    Este lunes formalizan a exfiscal Manuel Guerra por cohecho, prevaricación y violación de secreto en el caso Hermosilla

    De emprendedora a emprendedora: los consejos para quienes están partiendo
    Negocios

    De emprendedora a emprendedora: los consejos para quienes están partiendo

    Crisis en el Estrecho de Ormuz obliga a Kuwait a reducir producción mientras el petróleo registra histórica alza semanal

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios
    Tendencias

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios

    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    Everton elige al reemplazante de Javier Torrente
    El Deportivo

    Everton elige al reemplazante de Javier Torrente

    Chile Classic: Cristóbal del Solar cierra como el mejor golfista nacional y el estadounidense Doc Redman se corona campeón

    La severa autocrítica de Manuel Pellegrini tras la derrota del Betis: “No creo que hayamos hecho los méritos para ganar”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones
    Tecnología

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Detectan explosivos en objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York
    Mundo

    Detectan explosivos en objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York

    Candidato al Congreso en Colombia es detenido tras control policial por presunto intento de soborno

    Irán nombra a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre en ataques de EE.UU. e Israel

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso