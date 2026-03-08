Detectan explosivos en objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York

La Policía de Nueva York dio a conocer este domingo que al menos uno de los artefactos incendiarios lanzados el sábado contra la Mansión Gracie, residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, contenía material explosivo.

“El Escuadrón de Bombas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha realizado un análisis preliminar de un dispositivo que se encendió y desplegó en una protesta ayer y ha determinado que no es un dispositivo falso ni una bomba de humo”, explicó la comisaria Jessica Tisch.

“De hecho, era un artefacto explosivo improvisado que podría haber causado graves lesiones e incluso la muerte” , añadió Tisch en un mensaje publicado en redes sociales.

Además, aseguró que el dispositivo será objeto de exámenes y pruebas adicionales y también se analizará un segundo artefacto.

De acuerdo a la cadena NBC de Nueva York, Mamdani habría estado dentro de la vivienda cuando se produjo en incidente con el artefacto explosivo, en el marco de una manifestación antiislamista que se realizó el sábado fuera de su hogar.

La misma comisionada policial había informado ayer a la prensa que la protesta fue organizada por personas relacionadas con Jake Lang, un activista de extrema derecha que está en contra de la supuesta “islamización” de Nueva York.

Durante la manifestación fueron detenidas dos personas que intentaron activar dos “artefactos sospechosos”, como informó Tisch en su cuenta en X.

“Emir Balat e Ibrahim Kayumi fueron detenidos ayer en el lugar de los hechos y están bajo custodia por este asunto” , detalló en su publicación.

La Policía ya trabaja en este caso junto a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y con el FBI a través de su Fuerza de Tarea Conjunta sobre Terrorismo.

Fuentes policiales le informaron a CBS News que uno de los dispositivos era una botella de bebida deportiva que contenía material explosivo, colocada dentro de frascos de vidrio y rodeada de fragmentos o tuercas y tornillos.

Tras los incidentes del sábado, un portavoz de Mamdani le declaró a NBC que “afortunadamente el alcalde y la primera dama están a salvo, aunque lo ocurrido es un crudo recordatorio de las amenazas que los dos sufren habitualmente”.

Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York, elegido en las elecciones del 4 de noviembre tras imponerse en las primarias del Partido Demócrata y juró su cargo sobre el Corán, el libro sagrado musulmán, el pasado 1 de enero.

En una declaración este domingo, el mismo alcalde mencionó específicamente a Lang y dijo que la protesta frente a Gracie Mansion estaba “arraigada en la intolerancia y el racismo” y no tenía cabida en la ciudad de Nueva York.

“Es una afrenta a los valores de nuestra ciudad y a la unidad que define quiénes somos”, dijo en su cuenta en la red social X.

Yesterday, white supremacist Jake Lang organized a protest outside Gracie Mansion rooted in bigotry and racism. Such hate has no place in New York City. It is an affront to our city’s values and the unity that defines who we are.



What followed was even more disturbing. Violence… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) March 8, 2026