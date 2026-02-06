India califica de “infundadas” las acusaciones de Pakistán tras el atentado en Islamabad

El Ministerio de Relaciones Exteriores de India calificó este viernes de “infundadas” y “absurdas” las acusaciones de Pakistán de su supuesta vinculación con el atentado suicida registrado en la capital paquistaní, Islamabad, que dejó más de 30 fallecidos e hirió al menos a 150 personas.

“Es lamentable que, en lugar de abordar seriamente los problemas que aquejan a su tejido social, Pakistán opte por engañarse a sí mismo culpando a otros de sus propios males. India rechaza todas y cada una de estas acusaciones, que son tan infundadas como absurdas”, indicó en un comunicado la cancillería.

Our statement on the attack in Islamabad ⬇️



🔗 https://t.co/3gEF7kEzGO pic.twitter.com/H0EIpuBsSb — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) February 6, 2026

Asimismo, la cartera de Exteriores india aseguró que el atentado con bomba en Islamabad, presuntamente perpetrado por talibanes paquistaníes, es un hecho “condenable”. “India lamenta la pérdida de vidas que ha causado”, aseguró.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó “enérgicamente” el atentado y señaló que “los ataques contra civiles y lugares de culto son inaceptables”, instando a identificar a los responsables y que sean llevados ante la justicia.

“El secretario general expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta y completa recuperación a los heridos. Reafirma la solidaridad de Naciones Unidas con el Gobierno y el pueblo de Pakistán en sus esfuerzos por combatir el terrorismo y el extremismo violento”, indicó su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

Pakistan: @antonioguterres condemns Friday's attack on worshippers gathered at a mosque in Islamabad in the strongest terms.



He reaffirms the UN's solidarity with Pakistani efforts to combat terrorism & violent extremism.https://t.co/e6pkF1Yytd pic.twitter.com/4dRdSmpVTZ — United Nations (@UN) February 6, 2026

La explosión tuvo lugar en una ‘imam bargah’, un centro de culto y reunión de la comunidad chií en Tarlai Kalan, al sureste de Islamabad, matando a 31 personas y dejando 169 heridos de diversa consideración, por lo que no se descarta que la cifra de muertos aumente en las próximas horas.

Fuentes policiales citadas por la cadena de televisión paquistaní apuntaron a que se habría tratado de un atentado suicida ejecutado en medio de los rezos del viernes y vincularon al supuesto responsable con el grupo Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes paquistaníes.

Como consignó The New York Times, este fue el segundo gran ataque en la capital paquistaní en los últimos meses, después de que un atacante matara al menos a 12 personas e hiriera a docenas cerca de un tribunal en noviembre pasado.