Indignación generalizada en Italia tras casos de violencia sexual

Dos casos de violencia sexual en Italia han provocado una indignación generalizada en el país. En uno, el hijo del presidente del Senado, el político Ignazio La Russa, está siendo investigado por agresión sexual. Y en el otro, un conserje de un colegio, que metió las manos dentro de la ropa interior de una estudiante de 17 años en Roma, fue absuelto porque la agresión solo duró “entre cinco y 10 segundos”.

“Ambos casos han revelado que Italia es incapaz de tomarse el tema en serio”, escribió el periodista Tobias Jones en el diario The Guardian.

En el primer caso, Leonardo Apache, de 19 años, está siendo investigado después de que una joven de 22 años de Milán, ciudad en el norte de Italia, lo denunciara por agresión sexual. Según el diario Corriere della Sera, la joven realizó su denuncia el 29 de junio y los hechos ocurrieron el 18 de mayo. En el texto cuenta que alrededor de la medianoche estaba en una discotheque en el centro de Milán con un amigo y allí se encontró con Leonardo Apache, quien había sido su compañero de colegio en el pasado, y después de haber bebido una copa se despertó confundida y desnuda en la cama en la casa del hijo del presidente del Senado.

“Nos saludamos y, a partir de ese momento, no recuerdo nada”, salvo haber bebido dos copas, dijo la joven a los investigadores. “La amiga que me acompañaba en la discoteca me ha referido que después de tomar la bebida que me dio Leonardo Apache no estaba en condiciones de hablar normalmente y me ha dicho que fui drogada”, indicó la joven.

El presidente del Senado italiano, Ignazio la Russa, habla después de una reunión con el Presidente italiano Sergio Mattarella, en el Palacio Quirinale en Roma, Italia, el 20 de octubre de 2022. Foto Reuters

El informe de la clínica Mangiagalli de Milán, donde la joven fue acompañada por su madre, 14 horas después de los presunto abusos, habla de “hematomas superficiales en el cuello, un rasguño de cinco centímetros en el muslo izquierdo” y la presencia de “benzodiacepinas” (un fármaco ansiolítico) en la sangre. La joven dijo a los médicos “que fumó cannabis y aspiró cocaína dos veces por la noche” antes de encontrarse con La Russa y tomar algunos psicofármacos: «Xanax y Fluoxetina”.

Según dijo una fuente que trabaja en la fiscalía de Milán, las lesiones “podrían ser compatibles con violencia sexual”.

Aún así, las lesiones podrían ni siquiera ser una cuestión decisiva para el resultado de la investigación, porque el delito de violencia sexual también puede cometerse sin coacción pero por inducción, situación en la que hay un sujeto activo que, aunque sin violencia, se aprovecha de las condiciones de inferioridad física o psíquica de la víctima para obtener un consentimiento ficticio a la relación y así llevar a cabo el abuso sexual.

Los investigadores calificaron de “verosímil” el relato de la presunta víctima, quien contó que cuando le preguntó qué había pasado, el tercer hijo del presidente del Senado le respondió: “Vinimos aquí después de la discoteca en mi auto”. Y el chico agregó “que había tenido una relación conmigo bajo los efectos de las drogas”, y que un amigo suyo, que dormía en otra habitación, y al que ella nunca vio, había “tenido una relación conmigo sin que yo lo supiera”. Conmocionada, asustada y temblorosa, pidió su ropa, que estaba en otra habitación. Mientras tanto, el presidente del Senado “se asomó a la habitación al verme en la cama. Se marchó”. Una circunstancia confirmada el viernes por el propio Ignazio La Russa.

Para permitirle salir de la casa, Leonardo la habría obligado finalmente a besarle: “‘Exijo un beso o no te dejo salir’. En ese momento se acercó y me besó contra mi voluntad. No dije nada por miedo”, contó.

Al bajar a la calle, la joven de 22 años dijo que buscó consuelo en sus amigas por teléfono, preguntándoles si sabían lo que le había pasado.

Las palabras de La Russa absolviendo a su hijo suscitaron muchas reacciones políticas, como la líder del Partido Democrático, Elly Schlein. “Aparte de las responsabilidades del hijo, que le toca a la justicia aclarar, es disgustoso escuchar de la segunda autoridad del Estado palabras que, una vez más, quieren socavar la credibilidad de las mujeres que denuncian agresiones sexuales, basándose en el tiempo que tardan, o en si han consumido alcohol o drogas, como si esto supusiera automáticamente su consentimiento”, manifestó Schlein.

Ante la polémica desencadenada por el comunicado de Ignazio La Russa, el presidente del Senado se vio obligado a aclarar y corregir algunas palabras. “Lamento que se me haya malinterpretado. Lo digo sinceramente. No acuso a nadie y menos a la joven. Simplemente, como padre, después de escucharlo durante mucho tiempo, creo en mi hijo. Subrayo mi respeto por los investigadores y el deseo de que esclarezcan lo antes posible. Leonardo ha designado a uno de sus defensores y, a partir de ahora, será este el que decida si interviene y cuándo”, dijo Ignazio La Russa.

Solo 10 segundos

Por otro lado, las redes sociales estallaron el viernes para denunciar un veredicto judicial que absolvió a un conserje escolar de un cargo de agresión sexual por manosear a una estudiante de 17 años porque sólo duró “alrededor de cinco/10 segundos”.

La adolescente dijo que el hombre se le acercó por detrás cuando ella se subía el pantalón al subir las escaleras acompañada de una amiga en una escuela secundaria de Roma y deslizó su mano debajo de sus calzones, según documentos judiciales. Tirando de la ropa interior, luego la levantó ligeramente en el aire. El hombre admitió haberla manoseado en el incidente de abril de 2022, pero afirmó que se trató de una broma.

Un tribunal de Roma dictaminó la semana pasada que el manoseo fue de “sólo unos segundos”, que no tuvo intención sexual y que fue tan breve que el argumento de que se trataba de una broma fue convincente, aunque “inoportuno”.

El veredicto será apelado, dijo a The Associated Press la abogada de la adolescente, Andrea Buitoni. La ley italiana permite que las absoluciones sean apeladas tanto por el fiscal como por la defensa.

El actor y comediante Paolo Camilli, quien aparece en la serie The White Lotus, publicó un video en TikTok esta semana tocándose el pecho frente a la cámara mientras un cronómetro cuenta regresivamente 10 segundos. “Si esto no es abuso, no sé qué es”, dijo.

El video ha generado imitaciones con hombres y mujeres acariciando sus pechos con un reloj en cuenta regresiva. Otros videos satíricos incluyen a una mujer que ofrece disculpas a un hombre que le tocó el trasero luego de que él señala que la tocó durante menos de 10 segundos, por lo que no había cometido ningún delito.