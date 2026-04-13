Informe de la ONU advierte que la guerra con Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza

Dos niños palestinos en un campo de desplazados de Khan Yunis, en el suroeste de la Franja de Gaza. Foto: Archivo

Más de 32 millones de personas en todo el mundo podrían caer en la pobreza debido a las consecuencias económicas de la guerra de Irán, y se prevé que los países en desarrollo sean los más afectados.

En un informe publicado en medio de dudas sobre un frágil alto el fuego, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirmó que el mundo se enfrenta a una “triple crisis” que afecta a la energía, la alimentación y un menor crecimiento económico en países de la región del Golfo, Asia, África subsahariana y países insulares.

La agencia, encargada de la lucha contra la pobreza, señaló que el conflicto está revirtiendo los avances en el desarrollo internacional y se espera que el impacto se sienta de forma desigual entre regiones.

Alexander De Croo, administrador del PNUD y exprimer ministro de Bélgica, declaró: “Un conflicto como este supone un retroceso en el desarrollo. Incluso si la guerra cesa, un alto el fuego sería, sin duda, muy bienvenido. Pero el impacto ya está presente”.

The military escalation in the Middle East could push over 30 million people into poverty across 162 countries.



The effects of the crisis reach far beyond directly affected countries, falling hardest on the poor & most vulnerable.



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Luego, añadió que “se observará un impacto duradero, especialmente en los países más pobres, donde se empuja a la gente de nuevo a la pobreza. Ese es el aspecto más desgarrador. Quienes caen en la pobreza son, con mucha frecuencia, personas que antes vivían en ella. Lograron salir y ahora vuelven a caer en ella”, prosiguió.

En las seis semanas transcurridas desde los primeros ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Teherán, los precios de la energía se dispararon, ya que el cierre del estrecho de Ormuz está interrumpiendo el suministro de petróleo y gas a la economía mundial.

Con un impacto en cadena en el suministro de fertilizantes y el transporte marítimo mundial, los expertos advierten que se ha activado una “bomba de relojería” para la seguridad alimentaria, sobre todo en el grupo de los países considerados en desarrollo.

Apoyo financiero

En esta línea, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró la semana pasada que, incluso si se alcanzara un acuerdo de paz duradero para Medio Oriente en los próximos días, las “secuelas” del conflicto han dañado permanentemente la economía mundial.

Al publicar su informe, el PNUD señaló que se requiere una respuesta global para apoyar a los países más afectados por las consecuencias económicas.

Indicó que se necesitarían transferencias monetarias específicas y temporales para proteger a los hogares más vulnerables de los países en desarrollo, con un costo aproximado de 6.000 millones de dólares para neutralizar las repercusiones para quienes viven por debajo del umbral de la pobreza.

Sobre esto, De Croo afirmó que las agencias internacionales y los bancos de desarrollo podrían proporcionar el apoyo financiero. “Existe un beneficio económico positivo al brindar ayuda a corto plazo. Transferencias monetarias para evitar que la gente vuelva a caer en la pobreza”, afirmó.

Según la agencia de Naciones Unidas, entre otras intervenciones se podrían incluir subsidios temporales o vales para electricidad o gas para cocinar. Sin embargo, el PNUD advirtió contra los subsidios generalizados entre la población, ya que beneficiarían innecesariamente a los hogares más ricos y serían financieramente insostenibles a largo plazo.

Decenas de millones de personas

Conductores de buses de Manila, en Filipinas, protestando contra los elevados precios del combustible. Foto: Archivo

Tras plantear tres escenarios para la guerra, concluyó el PNUD que, en el peor de los casos -que implicaría seis semanas de interrupción importante en la producción de petróleo y gas, sumado a ocho meses de costos elevados persistentes-, hasta 32,5 millones de personas en todo el mundo caerían en la pobreza.

El informe utilizó el umbral de pobreza de ingresos medios-altos, un estándar internacional calculado por el Banco Mundial, que se define como un ingreso inferior a 8,30 dólares diarios por persona.

La mitad del aumento de la pobreza mundial se concentraría en el grupo de 37 países importadores netos de energía -es decir, que el valor de las importaciones supera al de las exportaciones-. Esto incluiría a naciones de la región del Golfo, África, Asia y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

El PNUD afirmó que, si bien los países ricos se encontraban en una mejor posición para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra, las naciones del sur global partían de una posición más débil.

El informe de la agencia de la ONU aparece en un contexto en el que los gobiernos occidentales, incluidos Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, recortaron su gasto en ayuda al desarrollo ante los elevados niveles de endeudamiento de estas economías, además de la presión para aumentar el gasto en defensa.

En específico, las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicadas la semana pasada, mostraron que los países de su Comité de Asistencia para el Desarrollo recortaron el gasto en ayuda al desarrollo en 174.300 millones de dólares en 2025, casi un 25% menos que la cifra de 2024.

Al respecto, De Croo afirmó comprender las presiones que enfrentan los países ricos, pero advirtió que los recortes en la ayuda tendrían consecuencias negativas a largo plazo. “Las inversiones en desarrollo, en términos militares, son el ataque preventivo definitivo. ¿Por qué se realiza un ataque preventivo? Para evitar que comience un conflicto. Eso es lo que hace el desarrollo", comparó el administrador del programa.

“Si se invierte en la reducción de la pobreza, en instituciones sólidas, en la mitigación y adaptación al cambio climático, estos son elementos que contribuirán a estabilizar el mundo”, finalizó.