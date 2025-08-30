Investigan al artista kpop PSY por presunta compra ilegal de fármacos

El reconocido artista surcoreano Psy -autor de la viral canción “Gangnam Style”- está siendo investigado por la policía debido a una presunta compra ilegal de fármacos.

Así lo informó el medio The Korea Herald, quienes consignaron que la investigación se debía a que presuntamente el cantante de 48 años habría recibido medicamentos psicotrópicos a través de un tercero, sin asistir a una consulta médica.

“Los agentes están investigando al cantante y a un médico del hospital universitario tras acusarlos de violar la Ley de Servicios Médicos”, detalló el medio coreano tras hablar con la comisaría de policía de Seodaemun, en Seúl.

De acuerdo a la investigación, Psy habría recibido recetas para Xanax y Stilnox para tratar desórdenes del sueño, ansiedad y depresión, desde el 2022 hasta recientemente sin asistir a consultas médicas. Los medicamentos habrían sido recogidos por su mánager y terceros.

La legislación coreana establece que las recetas deben ser emitidas solo tras una consulta médica con el paciente, y está prohibido que sean retiradas por un tercero.

Sumado a esto, es obligatorio que medicamentos como el Xanax y Stilnox sean administrados bajo supervisión médica.

De acuerdo al medio, el médico negó cualquier irregularidad, indicando que los medicamentos se recetaron tras completar consultas hechas en forma remota.

En tanto, en un comunicado oficial publicado por la agencia de Psy -P Nation- el pasado jueves, admitieron que el cantante había actuado parcialmente mal, indicando que retirar los medicamentos mediante un tercero fue “un claro error”.

Sin embargo, la empresa enfatizó “nunca hubo medicamentos por encargo, sino que un tercero recibía los fármacos en su nombre en algunos casos”.

Asimismo, reiteraron que Psy lleva tiempo diagnosticado con un trastorno crónico del sueño y que ha tomado el medicamento como somnífero bajo estricta supervisión médica.