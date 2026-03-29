Irán advierte contra una invasión tras la llegada de una unidad de infantería de marina

El ejército iraní afirmó que esperaba con impaciencia la oportunidad de destruir a las fuerzas terrestres estadounidenses si el presidente Trump ordenaba una invasión.

Estas declaraciones se produjeron después de que la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines llegara a Medio Oriente, lo que le da al presidente más opciones en un conflicto que ya lleva dos meses.

En este sentido, Irán lanzó una campaña, denominada “Janfada” o “Sacrificio de la Vida”, para reclutar voluntarios que luchen contra las fuerzas estadounidenses en medio de informes que sugieren que Estados Unidos podría lanzar una operación terrestre contra la república islámica, según un mensaje de texto enviado a los suscriptores de telefonía móvil en Irán.

“Simultáneamente con las amenazas del enemigo estadounidense-sionista contra las islas y las fronteras de Irán, se ha puesto en marcha la campaña nacional Janfada para declarar la disposición a defender el territorio del país”, indicó el mensaje de texto.

Además, la cadena CNN señaló que Teherán, a través de las redes sociales, los chats y otros medios, trabaja para inspirar ataques individuales de vandalismo y violencia en todo el mundo, algo que William Wechsler, exsubsecretario adjunto de defensa de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y las amenazas globales, considera motivo de preocupación.

“Me preocupan más las personas reclutadas activamente y alineadas ideológicamente, y me preocupan más los lobos solitarios que están alineados ideológicamente”, dijo Weschler, quien ahora es director de programas para Medio Oriente en el Atlantic Council.

Mientras, un residente de Isfahán también afirmó, a The Wall Street Journal, que las fuerzas de seguridad, con pasamontañas, habían instalado puestos de control el sábado en la ciudad central iraní y en los pueblos cercanos.

El Pentágono se está preparando para semanas de operaciones terrestres en Irán, según informaron funcionarios estadounidenses al diario The Washington Post, los cuales indicaron que cualquier posible operación terrestre no llegaría a ser una invasión a gran escala y, en cambio, podría consistir en incursiones conjuntas de fuerzas especiales y tropas de infantería convencionales.

Una misión de este tipo podría exponer al personal estadounidense a diversas amenazas, como drones y misiles iraníes, fuego terrestre y explosivos improvisados. El sábado no estaba claro si Trump aprobaría todos, algunos o ninguno de los planes del Pentágono, dijo el diario.

Según informaron los funcionarios, durante el último mes se han mantenido conversaciones dentro de la administración sobre la posible toma de la isla de Kharg, un importante centro de exportación de petróleo iraní en el golfo Pérsico, y sobre incursiones en otras zonas costeras cercanas al estrecho de Ormuz para localizar y destruir armas capaces de atacar buques comerciales y militares. Una fuente indicó que los objetivos que se están considerando probablemente tardarían “semanas, no meses” en completarse. Otra fuente, que habló con The Washington Post, estimó el plazo en “un par de meses”.

Personas asisten a una ceremonia fúnebre en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2026. Foto: Xinhua Sha Dati

Ante la posible toma de la isla de Kharg por parte de tropas estadounidenses, tal misión conlleva un peligro considerable, afirmó a The Washington Post Michael Eisenstadt, director del Programa de Estudios Militares y de Seguridad del Instituto Washington para la Política del Medio Oriente. Según Eisenstadt, podría ser más seguro para las fuerzas estadounidenses colocar minas alrededor de la isla y usarla como punto de presión para obligar a Irán a retirar las minas que haya colocado en el estrecho de Ormuz.

“Simplemente no me gustaría estar en ese pequeño lugar con la capacidad de Irán para lanzar drones y tal vez artillería”, dijo Eisenstadt, un oficial retirado del ejército que sirvió en Irak, Israel y Jordania.

Según explicó, una misión terrestre más eficaz podría consistir en que las tropas estadounidenses desmantelaran algunas de las instalaciones militares costeras de Irán que representan una amenaza para el transporte marítimo comercial y militar. Algunas se encuentran cerca del estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte de petróleo que ahora está amenazada, y otras probablemente estén más al norte de la costa.

“Creo que es mejor que las tropas no permanezcan en un mismo lugar durante un período prolongado”, dijo Eisenstadt. “La agilidad es fundamental para la protección de la fuerza, ya que se desplazan constantemente realizando incursiones”.

En una publicación en Substack, el académico de la Universidad de Chicago Robert Pape señaló que “en los próximos 10 días será posible ver, antes de que los titulares lo confirmen, si Estados Unidos está entrando en una guerra terrestre con Irán”. “La señal no es el número de tropas. La cuestión radica en si Estados Unidos construye el sistema logístico necesario para mantener a sus fuerzas bajo fuego. Ese proceso, y no ningún anuncio, decidirá qué sucede a continuación”, indicó.

La isla de Jark en Irán. Imagen @ShaykhSulaiman en X.

A su juicio, la trayectoria de la escalada gradual en Vietnam resulta sumamente instructiva. “Guerras como esta no empiezan con ataques aéreos. Empiezan antes, mediante la injerencia encubierta diseñada para alterar el equilibrio interno del Estado objetivo”, dijo. En ese sentido, recordó que informes públicos indican que los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses operaban dentro de Irán antes de la guerra actual. El Mossad alentó las protestas tras el conflicto de junio de 2025, y The New York Times publicó reportajes que describían los esfuerzos para instigar disturbios. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) amplió sus redes de recopilación de inteligencia y reclutamiento. Al igual que en Vietnam, en esta oportunidad no tardó en producirse.

La 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines, compuesta por unos 2.200 marineros e infantes de marina estadounidenses, fue desplegada en la región en las últimas semanas. Posee una capacidad considerable para llevar a cabo este tipo de misiones, pero se enfrenta a limitaciones logísticas en cuanto al tiempo que puede combatir sin suministros adicionales, según declaró un alto oficial militar retirado familiarizado con las operaciones de la unidad.

En el último mes, 13 soldados estadounidenses han muerto en combate, seis de ellos en un accidente aéreo en Irak, seis en un ataque con drones contra el puerto de Shuaiba en Kuwait y uno en un ataque contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. Más de 300 militares han resultado heridos por drones y misiles iraníes en ataques de represalia contra instalaciones estadounidenses en al menos siete países de Medio Oriente, entre ellos al menos 10 que sufrieron heridas graves, según informaron las autoridades.

Según encuestas recientes, la posibilidad de desplegar tropas de combate estadounidenses en territorio iraní enfrenta una fuerte oposición entre los estadounidenses. Una de ellas, realizada conjuntamente por Associated Press y el Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago, reveló que el 62% de los encuestados se opone firmemente al uso de tropas terrestres en Irán, mientras que solo el 12% se muestra a favor.

Los encuestados se mostraron divididos de manera más equitativa sobre si Estados Unidos debería lanzar ataques aéreos contra objetivos militares en Irán, con un 39% en contra y un 33% a favor.

Ataques a Irán

Diplomáticos de toda la región se reunieron en Pakistán para dialogar. Los mediadores estadounidenses habían entregado a Irán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto . Sin embargo, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraní, acusó el domingo a Trump de fingir diplomacia mientras “planeaba en secreto una invasión terrestre”.

Israel bombardeó Irán con una intensa oleada de ataques aéreos el domingo, e Irán respondió disparando misiles balísticos contra Israel.

Los medios estatales iraníes informaron que la sede en Teherán de la cadena de televisión Al Araby, propiedad de una empresa catarí, resultó dañada en los ataques aéreos, al igual que el puerto sureño de Bandar Khamir, donde murieron al menos cinco personas. Irán lanzó repetidas andanadas de misiles balísticos contra Israel sin causar víctimas, aunque se reportó un incendio en un gran parque industrial en el sur de Israel que incluye una instalación de residuos peligrosos.

El domingo, los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Egipto y Turquía se reunieron en Islamabad, la capital pakistaní, para continuar las conversaciones. Sin embargo, no había indicios de que funcionarios estadounidenses o iraníes fueran a asistir.

En Irán, el sábado fue uno de los días más sangrientos de la guerra para la población civil, con 24 muertos según el recuento de activistas de derechos humanos.

Los milicianos hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que entraron en la guerra este fin de semana, reivindicaron la autoría de un segundo ataque contra Israel.