    Mundo

    Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si Estados Unidos e Israel buscan un “cambio de régimen”

    El Gobierno israelí ha destacado que entre sus objetivos está lograr un cambio de régimen en Irán.

    Europa Press
    Foto: X (Twitter)

    El Ejército de Irán ha amenazado con lanzar un ataque contra las instalaciones nucleares de Israel en Dimona en caso de que Estados Unidos e Israel den pasos para intentar concretar un “cambio de régimen”, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por ambos países el 28 de febrero, en la que ha sido asesinado el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

    Un alto cargo militar de Irán ha señalado que “si Estados Unidos e Israel buscan un cambio de régimen en Irán, Teherán atacará el reactor nuclear de Dimona, en los territorios ocupados”, según ha informado la agencia iraní de noticias ISNA. Las instalaciones, ubicadas en el desierto del Néguev, son clave para Israel, por lo que es uno de los lugares más protegidos del país.

    El Gobierno israelí ha destacado que entre sus objetivos está lograr un cambio de régimen en Irán y su ministro de Defensa, Israel Katz, amenazó el miércoles con que cualquier sucesor de Jamenei será igualmente “un objetivo inequívoco para ser eliminado”.

    La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Además de Jamenei, entre los muertos en los bombardeos figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelReactor

