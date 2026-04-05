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    Irán anuncia ataques contra instalaciones petroquímicas de Israel

    La Guardia Revolucionaria de Irán ha descrito estos ataques como una represalia directa a los bombardeos de los últimos días contra el puente de Karaj B1 y las industrias petroquímicas de Mahshahr.

    Por 
    Europa Press
    Irán anuncia ataques contra instalaciones petroquímicas de Israel. Foto: archivo.

    El Ejército de Irán ha anunciado este domingo que ha lanzado un ataque contra instalaciones de la industria petroquímica de Israel cerca de la localidad de Dimona en una continuación de este día de bombardeos que ha emprendido contra objetivos similares por toda la región.

    En un comunicado publicado por la agencia semioficial de noticias Tasnim, el Ejército de Irán ha anunciado ataques con drones contra “industrias petroquímicas y depósitos de productos petrolíferos” cerca de esta localidad, donde se encuentra un centro de investigación nuclear israelí.

    “Las industrias petroquímicas y de productos derivados del petróleo del régimen sionista, así como sus reservas subterráneas de combustible de emergencia, son de gran importancia para que el régimen satisfaga las necesidades energéticas de los territorios ocupados del sur”, avisa el Ejército sin que Israel se haya pronunciado al respecto.

    Irán ha lanzado este domingo una nueva ola de ataques contra la infraestructura energética de la región que se han concentrado especialmente en las compañías estatales de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait, donde han sido alcanzadas instalaciones petroquímicas y almacenes de petróleo, entre otros objetivos, sin que por ahora haya constancia de víctimas.

    La Guardia Revolucionaria de Irán ha descrito estos ataques como una represalia directa a los bombardeos de los últimos días contra el puente de Karaj B1 y las industrias petroquímicas de Mahshahr y anuncia por su parte un ataque contra una refinería israelí en Haifa y ataques a las instalaciones de gas estadounidenses Exxon, Mobil y Chevron en la región.

    Más sobre:MundoIránIsraelDimona

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