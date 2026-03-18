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    Irán anuncia la detención de más 70 personas por su presunta relación con “grupos terroristas” y de la oposición

    Estas nuevas detenciones se suman al arresto de diez extranjeros por supuestas labores de espionaje en el noreste del país

    Por 
    Europa Press
    Policía de Irán. (Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi).

    Las autoridades iraníes han anunciado este miércoles la detención de más de 70 personas por su relación con “grupos terroristas”, vinculados con la oposición y afines a la monarquía en la provincia de Elburz, en el norte del país.

    El organismo de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en la provincia de Elburz ha anunciado el arresto de 75 personas por su presunta vinculación con grupos “terroristas”, opositores y afines a la monarquía, según ha recogido la agencia semioficial iraní Tasnim, próxima a este órgano militar.

    Según esta información, algunos de los detenidos están acusados de haber quemado imágenes e insultado al difunto líder supremo iraní Alí Jamenei, muerto durante el primer día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. También se ha arrestado a “instigadores” en redes sociales y a miembros de un grupo de hackers que se conectaban a Internet a través de satélites Starlink.

    Estas nuevas detenciones se suman a las del martes, cuando las autoridades iraníes anunciaron el arresto de diez extranjeros por supuestas labores de espionaje en el noreste del país, antes de afirmar que varios de ellos planeaban llevar a cabo ataques.

    Esta nueva serie de detenciones llega en medio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos, en cuyo marco las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

    La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

    Más sobre:IránIsraelDetieneEstados Unidos

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