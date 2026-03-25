Armada realizó fiscalización por mar y aire a flotas pesqueras entre Valparaíso y Rapa Nui

La Primera Zona Naval de la Armada efectuó una Operación de Fiscalización Pesquera Oceánica (OFPO) para verificar que las flotas pesqueras extranjeras presentes en el área de Valparaíso y Rapa Nui no se encontraran realizando labores de extracción.

El operativo Mata Ui I se llevó a cabo con apoyo del buque de transporte AP-41 Aquiles, el helicóptero naval N-24 y el avión P-3 Orión del Escuadrón de Exploración Aeromarítima VP-1 de la Aviación Naval.

La institución destacó que esta fiscalización permitió contribuir al control y vigilancia de los espacios marítimos y la conservación de los recursos marinos protegidos por los tratados internacionales vigentes.

Por otro lado, aprovechando su estadía en la isla, el Aquiles realizó faenas logísticas en apoyo a la comunidad Rapa Nui, con materiales llevados desde el continente, siendo uno de los más importantes un carro de Bomberos.

Además de los vuelos, efectuados entre Valparaíso e Isla de Pascua, se consideró una fiscalización en el parque Motu Motiro Hiva de la Isla Salas y Gómez.

A esa actividad se sumó una delegación del Concejo del Mar de Rapa Nui, sin detectar actividades extractivas.

De la misma forma, durante los vuelos de reconocimiento, se efectuaron acciones de rebusca de una persona que se encuentra desaparecida.