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    Chileno campeón sudamericano en karting prepara su debut en la Fórmula 4 CEZ

    Agustín Sepúlveda, piloto de 16 años, se alista para recorrer el circuito Red Bull Ring de Austria en el Campeonato de Europa Central.

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    Agustín Sepúlveda es un piloto que comenzó a los 3 años en el karting y hoy con 16 ya ha ganado prácticamente todo en su disciplina. En su palmarés destacan cuatro títulos del campeonato nacional y otros dos a nivel de Sudamérica. Ahora se prepara para dar un nuevo paso en su trayectoria, ascendiendo a las butacas de Formula junto a su equipo en la escudería Buell.

    Entre el 10 y el 12 de abril, Sepúlveda será parte de la primera de seis fechas en el campeonato de F4 CEZ, donde correrá nada menos que en el Red Bull Ring de Austria, uno de los circuitos emblemáticos entre los Grandes Premios de la Fórmula 1. Dicha competencia se inició en el año 2022, organizado por el Automóvil Club de la República Checa y al año siguiente obtuvo la certificación FIA.

    En la F4 CEZ participan 20 equipos, de 38 hasta 44 pilotos en pista y donde Agustín es uno de los tres sudamericanos que estará presente. La dinámica del fin de semana cuenta con dos clasificaciones y tres heats de carrera, donde los primeros 32 corren la gran final.

    Cabe destacar que el joven piloto nacional consiguió su cupo luego de participar a comienzos de este año en la Fara Formula, en el Miami Speedway junto a la escudería Buell, donde clasificó segundo y terminó ganando el tercero de los heat, lo que le abrió las posibilidades para debutar en la Formula 4 CEZ.

    Una carrera ascendente para Agustín, que en el 2024 se coronó campeón sudamericano Rotax, en el 2025 obtuvo el mismo logro en el CIK-FIA y hoy se prepara para cambiar los karting por los monoplazas de la F4 CEZ.

    Sé que va a ser un campeonato difícil, con 40 autos, equipos europeos, un nivel muy alto y en una pista tan exigente como el Red Bull Ring, pero ya llevamos una amplia preparación. Acá en pista, tanto arriba del auto como abajo”, aseguró el joven piloto nacional.

    “Llevamos varios entrenamientos con el fórmula y muchos días de acondicionamiento físico con Carlos Oyarzún en el gimnasio, así que estamos muy bien preparados y listos para para obtener un buen resultado en esta primera fecha o primer round del FIA F4 CEZ”, añadió Agustín Sepúlveda.

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