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    El análisis de Fernando Gago tras caer en su debut en la banca de la U: “Fue un buen partido”

    El técnico asegura que sus dirigidos cumplieron con lo planificado, pese a la derrota por 1-0 ante Unión La Calera.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El análisis de Fernando Gago tras caer en su debut en la banca de la U: “Fue un buen partido”. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La U no pudo ante Unión La Calera por la Copa de la Liga en el debut de Fernando Gago. Tras el encuentro disputado en el Estadio Nacional, el estratega realizó un análisis de lo sucedido con una valoración positiva del rendimiento de sus dirigidos. “Creo que el primer tiempo estuvimos bien, donde generábamos muchas situaciones, donde le pedí a los futbolistas que traten de finalizar muchas jugadas y así fue”, señaló.

    “En un error, nos convierten en el gol y se nos pone el partido cuesta abajo, pero creo que en líneas generales fue un buen partido con lo que queríamos hacer”, añadió.

    El técnico también fue consultado por el histrionismo con que se mueve en la banca. “Es la forma que tengo de vivir el fútbol y eso no lo aprendes de ningún lado”, explicó.

    El estratega habló de las ocasiones que se generó la U. “Hubo varias finalizaciones. Atacamos por dentro, atacamos por fuera. Sabíamos dónde podíamos poder lastimar al rival y a partir de eso generar el juego que queríamos. Tratamos de ser un poco más directos en el primer tiempo, de presionar alto, de tratar de mantener la presión y a partir de eso generamos de vuelta ataques y eso creo que fue lo que planeamo y lo que queríamos hacer, independientemente después de la resolución de la jugada”, dijo.

    Gago impartiendo instrucciones en la derrota de la U. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    También explicó la formación y abordó la baja de Marcelo Díaz. “Tenía una sobrecarga y decidimos no apresurarlo. Preferimos que empiece a trabajar ya en el correr de la semana. Independiente de los jugadores que están en Selección, los jugadores que están lesionados, creo que obviamente se va a sentir porque son jugadores importantes y necesitamos de todos. Yo al plantel se lo dije, que necesito de todos los futbolistas para poder entrenar y para poder decidir quién va a jugar el próximo partido y a partir de eso trabajaremos más allá de los nombres que son importantes y que faltan”, apuntó.

    “Trabajaremos semana a semana y entrenamiento que tengamos. A partir de eso se verá reflejado en los partidos muchas veces más, muchas veces menos. Podemos tener una mejoría como también hay partidos donde por ahí nos sale lo que planeamos. Esto es una consecuencia de trabajo. Entonces trabajaremos a partir de lo que viene, de plantear el mejor partido, el mejor equipo y tratar de que el equipo tenga la identidad de juego que quiera”, añadió.

    Consultado por la falta de ideas en el último tramo de la cancha, Gago analizó las situaciones. “Es muy difícil encontrar un uno versus uno porque los equipos están defendiendo un poco más posicionado alto. Durante todo el primer tiempo generamos situaciones de uno contra uno y a partir de eso generamos ese remate de media distancia. Por ahí nos faltó el último pase o la última finalización y así todo hemos llegado a muchos remates. Entonces hay que seguir incitando sobre eso y vuelvo a decirlo, para sostenerlo en los 90 minutos no pasa solamente desde lo futbolístico sino también de lo físico, desde el trabajo de que el jugador entienda, que esté convencido y eso es lo que vamos a trabajar a partir del próximo día de entrenamiento”, apuntó.

    De paso, se refirió a la lesión de Juan Martín Lucero, quien tuvo que salir en el primer tiempo. “Es una cuestión lógica del deporte. Es una cuestión lógica del deporte apoyar al futbolista, tratar de darle las mejores herramientas que vuelva de la lesión y poder contar con ellos”, dijo.

    “Uno puede compartir situaciones pero el momento del jugador y cómo decide el jugador en ese momento es muy personal”, complementó.

    Finalmente, se refirió al debut de Elías Rojas, quien reemplazó a Lucero. “Lo vi muy bien. Entró en una situación del partido donde es difícil ingresar, donde por ahí no estaba preparado para entrar porque entró por la lesión de un compañero y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien en todo el partido, con sus ganas, con su juventud. Va a ser muy importante”, enfatizó.

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