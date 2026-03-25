“Una mala racha que se potencia”: en Argentina analizan el debut de Fernando Gago en la U

Un mal debut tuvo Fernando Gago en Universidad de Chile. Este martes los azules recibieron a Unión La Calera en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga y fueron los cementeros los que terminaron quedándose con los puntos.

La anotación de Bayron Oyarzo en el minuto 26 del encuentro fue suficiente para que los universitarios sigan sin obtener los resultados esperados y aumentar una negativa racha del entrenador que fue destacada por la prensa transandina.

“Gago debutó en la U de Chile: derrota de local”, tituló Olé en la nota que le dedicó al estreno del adiestrador en Chile. “Para Pintita una mala racha que se potencia: las seis veces que arrancó en un club (Aldosivi, Racing, Boca, Chivas Necaxa y ahora el equipo azul) no pudo ganar”, añadieron más adelante.

“El equipo arrancó con intensidad, mayor control de pelota, pero sintió el impacto del gol visitante por Oyarzo, a los 26 minutos del primer tiempo”, apuntaron.

“La U salió con mucha energía en el segundo tiempo. Pero hubo un cambio que no resultó: el juvenil colombiano nacionalizado chileno Jhon Cortés ingresó por Agustín Arce, de opaco partido. No aportó nada determinante”, añadieron.

Por su parte, TN compartió que “Fernando Gago debutó como director técnico de la Universidad de Chile con una ajustada derrota por 1-0 contra Unión La Calera, en el marco de la segunda presentación del equipo en la Copa de la Liga local. La U se ubica último en el Grupo D con apenas un punto”.

También aludieron a que el DT “tuvo varias complicaciones en su estreno en el fútbol chileno, tanto en la previa como durante el desarrollo del encuentro. Pintita tuvo que prescindir de varios jugadores convocados para la fecha FIFA, además de algunos lesionados como Marcelo Díaz. Después, se lesionó Juan Martín Lucero y se desconoce cuánto tiempo estará fuera de las canchas”, consignaron.

Destacaron también que “con este resultado, Gago no pudo cortar su mala racha en sus debuts como DT: todavía no pudo ganar cuando dirigió su primer partido en cada uno de los seis clubes por los que pasó. El balance arroja cinco derrotas y un empate”.

El Gráfico, en tanto, escribió: “Fernando Gago no tuvo el comienzo soñado como entrenador de Universidad de Chile. El equipo dirigido por el argentino perdió 1-0 en el Estadio Nacional frente a Unión La Calera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa de la Liga”.

Expusieron también las complicaciones que tuvo para seleccionar al plantel y durante el partido. “La U presentó seis bajas de peso entre lesionados y jugadores convocados a sus selecciones, entre los que se destacan los nombres de Charles Aránguiz y Javier Altermirano”.

“Además, Gago perdió a los siete minutos a Juan Martín Lucero, quien fue reemplazado con una molestia por el juvenil Elías Rojas”, agregaron.

Trabajos pendientes

Tras el duelo, Fernando Gago tomó la palabra para referirse a la caída. “El primer tiempo estuvimos bien, generamos muchas situaciones donde le pedí a los futbolistas que traten de finalizar las jugadas y así fue. En un error nos convierten el gol y el partido se nos pone cuesta abajo”.

“Atacamos por dentro, atacamos por fuera, sabíamos dónde atacar al rival y a partir de eso generar el juego que queríamos. Tratamos de ser más directos, de presionar alto, de tratar de mantener la presión y a partir de eso generamos de vuelta ataques y eso fue lo que planeamos, lo que queríamos hacer, independientemente de la resolución de la jugada”, añadió.

Por último indicó que “trabajaremos a partir de lo que viene, de plantear el mejor partido y mejor equipo, y tratar de que el equipo tenga la identidad de juego que quiero”.